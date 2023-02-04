راقصة الباليه والمدربة الكويتية سارة الحمود:

لنتمسك بطموحاتنا..فوحده الخوف يعيق تقدم الإنسان



تجمع في شخصيتها ثقافتين مختلفتين، فوالدها كويتي ووالدتها مكسيكية الجنسية، ما منحها المزيد من الحضور والتألق، تخرَّجت في مدرسة جوفري للباليه، إحدى أعرق مدارس التدريب على الرقص في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قدَّمت أفضل وأشهر الراقصين والراقصات في العالم. تطمحُ إلى تغيير الصورة النمطية حول الرقص في الكويت والعالم العربي، وحث المهتمين بهذا الفن، لا سيما الفتيات، على عدم الخوف من دخول المجال، والتمسُّك بشغفهن، لأن الرقص من منظورها مصدر راحةٍ وسعادة. مظهرها الأنيق، وذوقها المميَّز في الأزياء، جعلاها محط أنظار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما فتح أمامها بابَ شغفٍ جديداً. ترى في نفسها مزيجاً من كل شيء، وتؤكد أنها حالمةٌ إلى أقصى حدٍّ، فلا يغرُّها ما حققته حتى اليوم، إذ لا يزال في جعبتها كثيرٌ من المفاجآت. راقصة الباليه الكويتية سارة الحمود، ضيفة غلاف مجلة «سيدتي» لهذا العدد، لتطلعنا على عالمها الجميل بكل تفاصيله.

تنسيق | زهراء الخالدي Zahra AlKhaldi

حوار | عبير بو حمدان Abeer Bu Hamdan

تصوير | عادل جاويد Adel Javed

اخراج ابداعي وتنسيق مظهر | جمانة صوفي Joumana Soufi

تصفيف شعر ومكياج | علي عون Ali Aoun

أزياء | هارفي نيكلز الكويت Harvey Nichols Kuwait

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