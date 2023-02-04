ريهام عبد الغفور.. الموهوبة التي عانقت المجد



حاتم سعيد

ريهام عبد الغفور – الصورة من جلسة تصوير خاصة لسيدتي

تمر الفنانة ريهام عبد الغفور خلال الفترة الأخيرة بحالة من النشاط الفني والنجاح الجماهيري اللافت مؤخراً، ولا سيما بعد قيامها بتقديم عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي حرص المشاهدون على متابعتها واهتمامهم بما تقدمه وكيف استطاعت بفضل موهبتها أن تحتل مكانًا في صفوف نجوم الصف الأول بالدراما التلفزيونية.

أزمة منتصف العمر

يُعرض حاليًا للفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل “أزمة منتصف العمر” والذي تجسد من خلاله شخصية جديدة لم تقدمها من قبل ولاقت استحسان الجمهور الذي تفاعل مع المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن وصول الفنانة ريهام عبد الغفور لدرجة كبيرة من النضوح الفني.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، رنا رئيس، عمرالسعيد، وركين سعد، والمسلسل فكرة أيمن سليم وتأليف أحمد عادل سلطان، ومن إخراج كريم العدل.

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