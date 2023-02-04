سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً حول حدوث حريق لطائرة

فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف



أوضحت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة فتبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة .

وبينت إدارة المطار في بيان اوردته سلطة الطيران المدني ،(الجمعة – 3 شباط – 2023) أن قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض” .

وأكدت، بأن قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعنية بخصوص ذلك ، وبعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمرة العفش تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح ، حيث تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح للطائرة بالطيران من جديد”.

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