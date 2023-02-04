شجاعة رودولف بولتمان وأناقة بول ريكور

د زهير الخويلدي

تمهيد

رودولف بولتمان 1884 – 1976 هو قبل كل شيء مفسر ومؤرخ ولاهوتي وله العديد من الدراسات التي تتعامل مع المسيح ، وعلم الأمور الأخيرة ، والإيمان ، والكنيسة البدائية … ومع ذلك ، فإن أصالة بولتمان ليست غريبة على اهتمامه ، وهو ما يثير اهتمامنا هنا ، للتشكيك في الأساليب العلمية ، التي يستخدمها بصفته أستاذًا ، لتحديد النتائج المكتسبة ، ولتمييز قبل كل شيء المواقف المتعلقة بتجسيد المعرفة والإيمان ؛ يفسر هذا على أنه رد على استجواب يتكون ليس من دليل منطقي ، فكرة ، ولكن من خلال حدث: اللقاء مع المسيح يسوع ، تقارب العهد الجديد والوجودية. في الواقع، يضع بولتمان مفهوم “اللقاء” في قلب تأويله وتفكيره. وبصورة أدق ، لحظة وحقيقة اللقاء الذي يفلت من التصور ، لأنه بمجرد أن يتصور المرء ، يجسد اللقاء ، ويفرغه من ثمنه ، وهو أمر لا غنى عنه بالنسبة لرؤية لقاء هناك ؛ نحرمه مما له أهميته بالنسبة له وفقًا لما هو عليه ؛ لذلك فقد تم تجريده من المصلحة الشخصية التي اكتسبها. إن الحدث الوجودي يفلت من المعرفة الموضوعية: يتم اكتشافه فقط في “الانفتاح على الاخر”، أي في اللقاء. بضعة أسطر عن اللقاء مع الله. “الله دائمًا يتجاوز ما تم إدراكه من قبل، مما يعني أن قراري بالإيمان يكون صحيحًا فقط إذا تم تنفيذه باستمرار. الله هو “الزائر الذي يسير في طريقه دائمًا”. لا يمكن فهمه في أي حاضر باعتباره الشخص الذي يبقى ولكن باعتباره الشخص الذي يطالبني دائمًا بقراري من جديد والذي دائمًا ما يكون أمامي مثل الشخص الذي يأتي: إن مستقبله الدائم هو سموه وتعاليه. لكن بولتمان في دراسة أخرى بعنوان الإنسانية والمسيحية، ذكر أن الإنسانية لا تعتمد على الإنسان وجهوده فحسب، بل إنها تتكون من تقدم منتظم للتطور يتصوره المرء ويدركه ويمتلكه. الدين ينبع من استجابة الإيمان بعد مساءلة الله، إيمان يتجدد في كل لحظة كترحيب جديد دائمًا من الشخص الذي يتحدى الانساني ويأتي إلى جواره ولكن من المفيد جدًا التأكيد على جودة الأداة التحليلية التي توفرها الفلسفة المعاصرة لللاهوتي وللمفسّر.

لقد سار بول ريكور على الدرب الهرمينوطيقي للدين الذي دشنه رودولف بولتمان وكان عالم اللاهوت الألماني قد ربط بين الإيمان والفهم ضمن تاريخية الإنسان والوحي وحاول نزع الاسطرة عن المعتقد ونحن نعلم أنه كشف عن وجهات نظره الفلسفية واللاهوتية المتعلقة بشكل أساسي بمشكلة تفسير العهد الجديد والحالة المسيحية. من المسلم به أنه نقد التأريخية الوضعية، أو قام بتأويل المسيحية البدائية، أو استحضار قرار الإيمان، فإننا نجد هذا المسيحي النسغ … وهذا الجزء من “الراديكالية” الذي يفسر الإشعاع الاستثنائي الذي استفاد منه فكر بولتمان في العالم الفكري للجيل الحديث. ليس من الممكن هنا إجراء تقدير للمواقف التي تم تطويرها أو البدء بها. بعض المقالات التي بدت ذات أهمية خاصة هي: اللاهوت الليبرالي والحركة اللاهوتية الحديثة (1924)، – الدين التاريخي والدين فوق التاريخ في المسيحية؟ (1926)، – حول مشكلة كريستولوجيا (1927)، – معنى “اللاهوت الديالكتيكي” لعلم العهد الجديد (1928)، – علم الأمور الأخيرة في إنجيل يوحنا (1928)، – معنى يسوع التاريخي لاهوت بولس (1929)، – كريستولوجيا العهد الجديد (1933)، – معنى العهد القديم للإيمان المسيحي (1933)، – مفهوم الإنسان والعالم في العهد الجديد و في الهيلينية (1940) ، – مشكلة الوحي الطبيعي (1941) ، – الإنسانية والمسيحية (1948) ، – المسيحية كدين شرقي وكدين غربي (1949) ، – مشكلة التأويل (1950). فكيف تم اللقاء الفكري بين ريكور وبولتمان ضمن تجربة هرمينوطيقية أساسها تأويل الوحي وعلمنة المقدس؟

الترجمة

“أعيد نشر المحاضرة من الجزء الأول من “العهد الجديد والأساطير”، معززة باعتبارات ثانية. يظهر أيضًا لبول ريكور، الذي تم الاحتفال بالذكرى المئوية له في ذاك العام 2013، “خمس دراسات هرمينوطيقية”. لقد تطلب الأمر الكثير من الشجاعة لرودولف بولتمان، عالم اللاهوت الألماني العظيم، لعقد مؤتمر في عام 1941 حول “العهد الجديد والأساطير”. وهذا، مع الهدف المعلن للتنديد بالطريقة الأسطورية للتحدث عن العهد الجديد باعتباره شكلاً غير مقبول من الآن فصاعدًا لأنه يتعارض مع الصورة العلمية للعالم الحديث. علاوة على ذلك، في نفس اللحظة التي انشغل فيها الأيديولوجيون النازيون بكل الوسائل بنشر الأسطورة الزائفة لفولك، أي الشعب، حيث يتحقق معنى التاريخ. هذا هو نص هذه المحاضرة الطويلة، التي يقدم جان مارك تيتاز منها الآن ترجمة مشروحة معززة بالتكريم الجميل الذي يدفعه بول ريكور إلى بولتمان في عمل غير منشور بعنوان نزع الأسطرة والهرمينوطيقا.

ما يلفت انتباه القارئ على الفور هو القرابة بين هذين العقلين العظيمين: نفس الاهتمام بالوضوح ، نفس الرغبة النقدية في التفكير خطوة بخطوة في النهج الذي يتبعونه ، نفس الموقف من الحوار المفتوح بأفكار مختلفة ، نفس الارتباط أعلاه كل ذلك للحفاظ بين الإيمان والعقل على الجسور الفلسفية والطائفية لبروتستانتية مستنيرة للغاية. يمكن التعبير عن النقطة المركزية في عقيدة بولتمان على النحو التالي: “موقف الإنسان المتمثل في ضمان أمنه من خلال الاستيلاء على ما هو متاح والتشبث بما هو عابر وبالتالي يكون دائمًا بالفعل – هذا الموقف خطيئة لأنه يتمثل في الانغلاق على غير المرئي ، في الانغلاق على مستقبل الله الذي يقدم نفسه لنا. للرجل الذي يفتح نفسه للنعمة ، تغفر خطيئته ، أي أنه قد تحرر من الماضي. وهذا بالضبط ما يسمى بـ “الإيمان”: الانفتاح بحرية على المستقبل. ” إن توفر الإيمان هذا ، ريكور ، يسعى إلى إيجاده على مستوى انعكاس يأخذ في الحسبان العلاقة المتناقضة التي يمكن أن يحافظ عليها مؤمن اليوم مع مصدر إيمانه: “لفهم النص ، يجب على المرء أن يسمح لنفسه بما يلي: استرشد بما يعلنه لي النص ، لكن ما يعلنه لي النص لا يتم تقديمه في أي مكان آخر غير النص ؛ هذا هو السبب في أنه من الضروري فهم النص من أجل الإيمان “. توجد مثل هذه “الدائرة الهرمينوطيقية” أيضًا في قلب الدراسات الهرمينوطيقية الخمس التي تظهر بالتوازي. سيجد القارئ المطلع على الميول التأويلية لريكور هناك كل أناقة فكر هذا الفيلسوف الذي تم الاحتفال بمئويته في ذلك العام 2013.”

تعقيب

يقدم هذا المجلد الصغير لقارئه رحلة تعيد بعض الحواف الحادة لفلسفة بول ريكور الهرمينوطيقية ، من خلال إعادة صياغة خمس دراسات للفيلسوف نُشرت في وقتهم في أعمال جماعية بين عامي 1975 و 1991 من قبل دار العمل والايمان. الآن نصوص كلاسيكية حيث يتم تطوير المفاهيم الأساسية لفكر ريكور حيث تغذت من خلال النقاش مع التأويل الفلسفي من ديلتاي إلى غادامير، مع الفلسفة التحليلية، وفي علاقة وثيقة مع العلوم اللغوية في حيوية كاملة خلال هذه العقود. وهكذا يتم تنظير مفاهيم “عالم / شيء من النص”، و “المرجع المزدوج” ، و “الإبعاد” أو “الهوية السردية” في نصوص ، مثل “مهمة التأويل” و”إبعاد الوظيفة التأويلية” تصبح فصولا من النص إلى العمل. مقالات في التأويل الثاني (1985). تركز الدراستان الأخيرتان على المشاكل المحددة لتفسير نص الكتاب المقدس. إنها تذكير بارع بالمكاسب التي ينطوي عليها استكشافها تحت وحي المقولات التي صاغتها التأويلات العامة المذكورة أعلاه. كما أنها تؤدي إلى ملاحظة أن “عالم النص” يفتح هنا على حداثة تفرد الكتاب المقدس بشكل حاسم، وبالتالي يتوقف الترقيم مع الكتب المقدسة الأخرى. تشير الإشارة إلى النص، المعينة بكلمة “الله”، في اتجاه فائض المعنى، وموضوع تحليلات الفصل الأخير (“من عهد إلى آخر، مقال عن التأويل الكتابي”) عبر التساؤل عن “أنا من أنا” من سفر الخروج وتأكيد يوحنا: “الله محبة”. من المؤكد أن هذه الصفحات يجب أن تكون مرتبطة بمجموعة كبيرة من العمل الذي يطيل ويختبر ويعمق تحليلاته، من الزمن والسرد إلى الذات كآخر. ولكنها تؤدي إلى النقاط الرئيسية في فكر بول ريكور التأويلي، حيث تقدم للقارئ الذي ليس على دراية بها طريقًا آمنًا للدخول إليها، مما يعيد إحياء قوة استكشاف رئيسي اليوم لمشاكل التأويل.

إنها مجموعة من المقالات بقلم بول ريكور تم نشرها بين عامي 1975 و 1991 ، والتي افتتحت المجموعة الحالية التي تهدف إلى “تجديد منهج الظواهر الدينية”. هذا واضح بشكل خاص بالنسبة للمقالات الثلاثة الحاسمة التي جمعت بالفعل في عام 1986 تحت عنوان من النص إلى الفعل. مقالات عن التأويل الثاني: “المهمة والتأويل” ، “الوظيفة التأويلية للإبعاد” و”التأويل الفلسفي والتأويل الكتابي” ، تشكل ، كما نعلم ، ثلاثية تكرس ، على التوالي ، لتاريخ المشكلة التأويلية من شلايرماخر إلى غادامير ، للنظرية التأويلية الخاصة بريكور التي تهدف إلى إخراج علم التأويل من التعارض بين الحقيقة والمنهج ، وأخيراً ، لتطبيق هذه النظرية التأويلية على المجال الكتابي – وهو علاوة على ذلك ، دون إثارة تساؤل عكسي فيما يتعلق بالفلسفة التأويل. إن التأويل الكتابي مرة أخرى هو في دائرة الضوء مع “من عهد إلى آخر: مقال عن التأويل الكتابي”، والذي اختاره أوليفييه مونجين بالفعل لتظهر في المحاضرات 3. في حدود الفلسفة (سوى، 1994). النص الوحيد الذي لم تتم إعادة إصداره بهذا الشكل، ” الهوية السردية «، الذي نُشر في عام 1988 في مجلد تم تحريره في فكر ريكور وفي التأويل بشكل عام. فهل يمكن الاستفادة في فهم الوحي من الثورة المنهجية التي توفرها الهرمينوطيقا الفلسفة من تلاقي ريكور وبولتمان؟

المصدر:

Rudolf Bultmann, Nouveau Testament et Mythologie, Avec un texte inédit de Paul Ricœur, Labor et Fides, 2013.

Paul Ricœur, Cinq Etudes herméneutiques, Labor et Fides, 2013.

كاتب فلسفي

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