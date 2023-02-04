«قمة كييف»… رسالة تضامن أوروبية قوية مع أوكرانيا

February 4, 2023



شدَّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ختام قمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في كييف أمس، على أن انضمام بلاده إلى الاتحاد طريق لا عودة عنها، وأعرب عن أمله في بدء المفاوضات قبل نهاية هذه السنة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة التي انعقدت على وقع صفّارات الإنذار، وفي رسالة تضامن قوية مع كييف، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن الاتحاد يثني على الجهود التي بذلتها أوكرانيا لاستيفاء شروط الانضمام، مضيفاً أن الدعم الأوروبي الحازم لأوكرانيا في وجه الاعتداء الروسي لن يتوقف، وأن «أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا».

بدورها، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وقالت إن الاتحاد سيعلن عنها بمناسبة ذكرى مرور سنة على بداية الحرب. ولم تدخل في تفاصيل الحزمة، لكنها أكدت أنَّ على روسيا أن «تدفع ثمناً على الدمار الذي ألحقته (بأوكرانيا)».

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوّضية الأوروبية، في بيان، إنّ «الاتّحاد الأوروبي (…) سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي».

على صعيد آخر ذي صلة، أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن ألمانيا منحت تراخيص لتصدير دبابات «ليوبارد 1» القتالية إلى أوكرانيا من مخزونها. وأضاف: «أستطيع أن أؤكد أنه تم السماح بالتصدير».

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