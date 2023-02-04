مؤشرات على هبوط قوي للدولار في العراق



أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة، ان منحنى الدولار بدأ بـ”الانكسار”، وذلك بعد صدور بيانين مهمين من البنك المركزي العراقي.

وقال المرسومي في تدوينة إن “منحنى سعر الدولار بدأ بالانكسار، لدولار = 1630 ديناراً”.

وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر حزمة واسعة من التسهيلات للحصول على الدولار هي الحزمة الاولى، واعدا باصدار حزمة اخرى قريبا.

من جانب اخر، انهى البنك المركزي قبل ساعات اجتماعه مع وفد الخزانة الاميركية في تركيا، فيما نقل البنك عن الخزانة قولها انها “مستعدة لابداء المرونة اللازمة”.

من جانبه، اكد مراسلنا أن “إحدى مكاتب الصيرفة أقرت بأن كل الأمور تؤكد بأن هناك هبوطا قويا لصرف الدولار بدأ بعد انتهاء اجتماع تركيا”، مبينا أنه “في بعقوبة مثلا توقف شراء الدولار بشكل كامل وحتى البيع بانتظار الغد”.

وأكد مراسلنا أن سعر صرف الدولار انخفض عند 165 ألف دينار مقابل الـ 100$ في الأسواق المحلية في نينوى حاليا”.

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