مصدر: عودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق خلال يومين ولكن بنسبة 23% فقط



كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن موعد عودة ضخ الغاز المستورد من ايران عبر الانبوب القادم عبر محافظة ديالى، حيث ستعود كمية الضخ بنسبة 23% فقط.

وقال المصدر في حديث إن “انبوب ضخ الغاز المستورد من ايران والذي يمتد من الحدود شرق ديالى ومنها الى محطة المنصورية الغازية قبل انتقاله الى محطات اخرى في العاصمة بغداد توقف عن الضخ بنسبة 100% يوم 26 من كانون الثاني الماضي لاغراض الصيانة بعدما كان يضخ اكثر من 7 ملايين م3 يوميا”.

واضاف، ان “قدرة الانبوب تصل الى اكثر من 30 مليون م3 تغذي محطات في بغداد ابرزها بسماية لانتاج الالاف من الميكاواطات ومن المؤمل عودة الضخ بين يومي 6 او 7 شباط الجاري لكن بكمية تصل الى 7 ملايين م3 وستذهب الى محطة بسماية بشكل مباشر رغم انها تحتاج الى 21 مليون م3 يوميا من اجل الوصول الى مرحلة الانتاج الكلي باعتبارها محطة عملاقة”.

واشار الى ان” تذبذب ضخ الغاز الايراني الى مناطق وسط وشرق العراق تاثر بموجة الطلب العالي في طهران بسبب انخفاض درجات الحرارة ما دفعها الى تقليص التصدير من اكثر من 30 مليون م3 يوميا الى 7 ملايين م3 فقط وهذا ادى الى تاثر عدة محطات منها المنصورية الغازية التي تنتج اكثر من 600 ميكا واط”.

وفقا لذلك، هذا يعني ان الغاز الايراني سيعود بنسبة ضخ تبلغ 23% فقط من الكميات السابقة والتي يحتاجها العراق.

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