وزير الهجرة : الوزارة جهزت (2,417) أسرة نازحة بالوقود في مخيمات دهوك واربيل



أوعزت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، الى فرق عمل الوزارة الميدانية في أقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للنازحين داخل المخيمات وخارجها بضمنها مادة النفط الأبيض وبواقع (100) لتراً للأسرة الواحدة للأستفادة منه كوقود للتدفئة والطبخ .

حيث وزع فريق عمل فرع الوزارة الميداني في محافظة دهوك (118) ألف لتراً من مادة النفط الأبيض بين (1,180) أسرة نازحة تسكن مخيم الداودية بقضاء العمادية ومخيم بيرسيفي 2 بقضاء زاخو ، اضافة الى توزيع فريق عمل فرع الوزارة الميداني في محافظة أربيل (123٫700) لتراً من مادة النفط الإبيض بين (1،237) أسرة نازحة تسكن في مخيمي بحركة وحسن شام .





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