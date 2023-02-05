أهالي مجمع سكني يتظاهرون بسبب تلكؤ الشركة المنفذة

نظم العشرات من المستفيدين من مجمع سومو السكني في بغداد تظاهرة، أمس السبت، احتجاجا على عدم تسليم المجمع لمستحقيه بسبب عدم انهاء البنى التحية للمجمع بالرغم من بدء العمل في 2017 وبمدة انجاز 3 سنوات.

وذكر بيان للمتظاهرين تلقته (المدى)، ان “المستثمر حصل اثناء الفترة المذكورة على تمديدات من قبل شركة التسويق النفطي المالك للارض لاسباب امنية واخرى تتعلق بجائحة كورونا واستنفد خلالها كافة التمديدات ولم ينجز المجمع بالكامل”. واضاف البيان، ان “نص العقد المبرم بين شركة تسويق النفط وبين ائتلاف فروم ويل برئاسة حيدر التكمجي وبيسان للمقاولات برئاسة حسان الصفار، ان تكون ضمن التزامات الطرف الثاني توفير البنى التحتية مجانا الى المجمع وكافة الخدمات الاجتماعية الا ان المستثمر تنصل من التزاماته بهذا الخصوص مما شكل عائقا دون تسليم المجمع”.

واوضح، ان “غالبية المستفيدين دفعوا كافة ما عليهم من مستحقات والتي تتراوح بين 85 مليون و150 مليون حسب مساحة الشقق، وعبر المحتجون عن سخطهم وغضبهم بسبب سياسة التسويف والمماطلة وتنصل كافة الاطراف من مسؤولياتها وترك المستفيدين يواجهون طمع وجشع المستثمرين اللذين لم يكلفوا أنفسهم بأرسال متحدث باسم الائتلاف المتعاقد على انشاء المجمع”، وفقا للبيان.

وطالب المحتجون هيئة استثمار بغداد بـ”سحب الاجازة الاستثمارية من المستثمر والوقوف مع المحتجين وقالوا ان هذه بداية ولن نسكت امام انتهاك حقوقنا وهم يعانون من الغلاء في الايجارات والقروض المصرفية وقد ارهقت وضعهم المعيشي”.

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