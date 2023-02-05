إطلاق حملة كبري لضخ مواد غذائية إلى الأسواق

أطلقت وزارة التجارة، أمس السبت، حملة كبرى لضخ مواد استهلاكية إلى الأسواق المحلية، مؤكدة أن أسعارها متوازنة لخلق نوع من التوازن وإنهاء حالة الغلاء.

وقال وزير التجارة أثير الغريري، إن “الوزارة تطلق الحملة الكبرى لضخ مواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين في الأسواق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وسيتم في الأسابيع المقبلة ضخ كميات أكبر بهدف خلق التوازن في السوق، وتنوع الموارد بأرقى النوعيات”.

وأضاف أن “الحملة تضمنت انطلاق أكثر من شاحنة محملة بعشرات آلاف الأطنان كبداية”.

وأكد الغريري، أن “المخازن ممتلئة، والدخول للسوق سيكون بحسب مؤشرات الأسعار، بهدف دعم القطاع الخاص، وليس منافسته”.

ولفت، إلى أن “هذه المواد مدعومة بهدف خلق التوازن في السوق، وهي تختلف عن البطاقة التموينية أو السلة الغذائية التي تمثل دعم الدولة المستمر بأسعار رمزية تصل بنسب وكميات محدودة”. وأوضح الغريري، أن “الوزارة بدأت بالبطاقة الإلكترونية في محافظة النجف، وخلال أسابيع قليلة سيتم حسم الموضوع من خلال تعميم التجربة على جميع المحافظات، وهو ما يعد تحولاً حقيقياً بأسلوب الخدمات التي تقدم للمواطن من خلال البطاقة الإلكترونية”.

وأورد الغريري، أن “العراق حالياً عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، وتم تشكيل فريق يجري المباحثات فيما يخص الانضمام”، مؤكداً أن “الاجتماعات مستمرة مع اللجان المتخصصة”.

وتحدث عن “عدد كبير من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين انطلقت الى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية”.

ومضى الغريري، إلى أن “الوزارة ستوفر في الأيام القليلة المقبلة اللحوم والأسماك ومواد أخرى بأسعار مخفضة”.

وأكدت وزارة التجارة، وجود خزين كافٍ من المواد الغذائية للأشهر المقبلة، فيما أشارت إلى العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مفرداتها للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود.

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