اتحاد الكرة يحول 9 آلاف دولار لـ كلاتنبرج بعد تسوية مستحقاته



كلاتنبرج

كتبت ندى مجاهد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.

فى السياق ذاته، دخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المفاوضات مع الخبير البرتغالي مازالت جارية حتى الآن، بينما يتواجد فى الصورة أيضاً خبير آخر إسباني تحسباً لتعثر المفاوضات مع البرتغالي.

وتقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مؤخرا وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج وتم قبولها.

كما أكد مجلس الإدارة ثقته فى لجنة الحكام، والتى تستمر فى عملها بشكل طبيعي بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة.

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