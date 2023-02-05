اعتقال عدد من متاجري وحائزي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن اعتقال عدد من المتهمين بجرائم المخدرات، فيما أشارت إلى رصدها ثلاث حالات تزوير لمسافرين أجانب كانوا ينوون مغادرة مطار بغداد الدولي، مؤكدة توقيفهم.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “مفارز اللواء الثامن الفرقة الثانية بإسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة مخدرات الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وتابع البيان، أنه “جاء ذلك من خلال الجهود الأمنية المتواصلة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة تجار ومروجي المخدرات”.

وأشار، إلى “القاء القبض على متهمَين آخرَين بعملية منفصلة لحيازتهما مواد مخدرة شمالي بغداد أيضاً”.

وأوضح البيان، أن “145 غم من مادة الكريستال تم ضبطها بحوزة المتهمين إضافة إلى أدوات للتعاطي”.

وأكد، “رصد ثلاث حالات تزوير، لمسافرين أجانب الجنسية كانوا يرومون السفر الى دول مختلفة”.

وذكر البيان، أن “ذلك من خلال المتابعة التي يقوم بها ضباط مختبر فحص الوثائق المزورة المتواجدين في مطار بغداد الدولي”. ونوه، إلى “إلقاء القبض على المسافرين، وعدم السماح لهم بالمغادرة، وتم إكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى الجهات القضائية”.

وأكد البيان، أن “قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري ومن جهاز الأمن الوطني شرعت لمداهمة مكان وردت معلومات بشأن تحويله إلى مخزن لمواد التجميل منتهية الصلاحية”.

وتابع، “العملية أسفرت عن القبض وبالجرم المشهود على اربعة متهمين بينهم صاحب الدار ومندوبين للمبيعات وناقل للمواد”.

ونوه البيان، إلى “ضُبط 1300 كارتون من مواد التجميل منتهية الصلاحية ومبلغ 1800 دولار، ومبلغ 23 مليون ونصف دينار عراقي، وعجلة نوع أكتورز”.

وتحدث، عن “تمكن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد (مكتب المدائن) لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمة بجريمة الاتجار بالبشر”.

وأشار البيان، إلى “عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”.

واستطرد، أن “مفارز مديرية مكافحة الإجرام القت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية وآخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة”.

ويواصل البيان، أن “قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة التابع لقيادة الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري ومفرزة من مركز شرطة سومر تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين بينهم خمس نساء مطلوبين وفق جريمة قتل عمد، شمالي العاصمة بغداد”.

ويسترسل، أن “مفارز نجدة حي العامل التابعة الى مديرية شرطة نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ، وأثناء فض مشاجرة القت القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل”.

وأردف البيان، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام واسط في قضاء بدرة تمكنت من القبض على متهمين اثنين عن جرائم قتل عمد”.

وذكر، أن “مفارز لواء شرطة الطاقة الثاني تمكنت من القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية، وضبط عجلته نوع صهريج في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف، أن “المتهم تم ايداعه بالتوقيف وحجز العجلة داخل ساحة حجز أحد مراكز شرطة النفط تمهيداً لإكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها أمام القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

ولفت البيان، إلى أن “مديرية شؤون أفواج الطوارئ التابعة الى قيادة شرطة كربلاء تواصل بإجراء ممارسات أمنية للحفاظ على الأمن، والاستقرار، وفرض القانون”.

وتحدث، عن “نشر عدة مفارز وكمائن مؤقتة والانتشار المكثف في أحياء المدينة ومداخلها والاقضية والنواحي لتدقيق الهويات والأوراق الثبوتية للبحث عن المطلوبين للقضاء والاستمرار بتوفير أقصى درجات الحماية للزائرين في جميع أرجاء المحافظة”.

ونوه البيان، إلى أن “مفارز مركزي الجزائر والزوراء في محافظة الديوانية نفذت حملة واسعة للبحث عن المطلوبين، وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء”.

وأضاف، أن “الجهود اسفرت عن القبض على 6 مطلوبين ومخالفين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

ومضى البيان، إلى أن “وحدة استخبارات الفوج لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذت عملية إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتهريب الأدوية، والمواد الطبية، وضبط اثنين من العجلات الكبيرة محملة بتلك المواد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى”.

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