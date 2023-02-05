اقتراح عملي للتعامل مع الدينار تحييدا للدولار *

بقلم مهدي قاسم

بغض النظر عن موقفنا الواضح من النهج السياسي اللصوصي لأحزاب السلطة المحاصصتية الفاسدة وعدم أخذ تصريحاتهم بجدية واعتبار، بعد تجربة متتالية مريرة و كارثية مدمرة بفشل مظاهر تخريب ، دامت 19عاما وحتى هذه اللحظة ، إلا أن تصريح النائب علي المشكور و المتجسد في ” تحويل شراء السيارات بالدينار العراقي ” بديلا عن الدولار ، و في حالة التنفيذ والتطبيق لهذه المسألة على أرض الواقع يمكن أن يكون اعتباره طرحا عمليا جديرا بتفكير ووقفة تأمل و أخذ بعين الاعتبار ، بهدف التخلص من هيمنة الدولار وديكتاتوريته النقدية المطلقة في الأسواق العالمية والتي هي بدوره ـ أي الدولار ــ قد بات عامل وابتزاز سياسي مزعج تمارسه الجندرمة الأمريكية وفرض أهدافها الأمنية ووصاياها ” الينكية ” على العالم ..

و بالمناسبة فأن ن ثمة دولا عديدة ( مثل روسيا ــ مثلا و ليس حصرا) أخذت تتعامل بعملتها المحلية في التعاملات النقدية و التجارية العالمية ، في سعي واضح منها إلى كسر هيمنة الدولار ، بالأحرى بذل محاولة جدية للتقليل من دوره الاقتصادي والسياسي إلى أقل حد ممكن في السنوات المقبلة ..

ولابد من إشارة هنا ، ضمن هذا السياق ، إلى ضرورة التفكير الجماعي لدول كثيرة في العالم والتي ترفض سياسة هيمنة الأمر الواقع و المتجسدة بالجندرمة الأمريكية والتلويح بعصاها الغليظة في وجه العالم ولا سيما في وجه الدول الرافضة لسياستها البلطجية ، وربما التفكير الجدي بضرورة ابتكار عملة عالمية جديدة ـ( لنقل من قبل دول الأعضاء في الأمم المتحدة ) لتكون عملة عالمية بديلة عن الدولار على المدى البعيد ..

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*( لحل أزمة الدولار.. اقتراح نيابي لتحويل شراء السيارات بالدينار العراقي

اعتبر النائب عن تصميم علي المشكور، اليوم الاربعاء، أنه من الضروري تحويل التعاملات التجارية الداخلية بالدينار لتقليل الطلب على الدولار، وعلى رأسها شراء وتسعير السيارات بالدينار العراقي.

وقال المشكور إن “التعامل بالدولار ضروري لكن يجب علينا ان نذهب بخطوات نبتعد فيها عن الدولار لتخفيف أسباب ارتفاعه غير المقبول”، مبينا انه “يجب ان نترك الكثير من التعاملات الداخلية بالدولار لتقوية الدينار من خلال التعامل به”.

وأضاف أن “عدم ضخ البنوك للدولار ساهم بصعوده وحتى لانسمح بالصعود اكثر علينا ان نتوجه للتعامل بالدينار سواء لشراء المركبات وبيعها أو التعاملات الأخرى لننهي عددا من التعاملات المحلية بالدولار والاعتماد على عملتنا”.ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) .

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