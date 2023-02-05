استمراراً لنهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يكلف السيد باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة.
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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5- شباط- 2023
استمراراً لنهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يكلف السيد باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5- شباط- 2023
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