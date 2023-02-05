

استمراراً لنهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يكلف السيد باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

5- شباط- 2023

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