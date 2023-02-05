العثور على جثة رجل أعمال أردني داخل فندق شهير بمصر



04-02-2023 08:17 AM

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال أردني داخل فندق شهير مطل على كورنيش النيل وسط القاهرة.

وأكدت قوات الأمن حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية، أن رجل الأعمال أردني الجنسية تعرض لأزمة قلبية على أثرها استدعى الفندق الطبيب الخاص للكشف عليه لكن رجل الأعمال كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وأخطرت إدارة الفندق جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من فندق شهير بوسط القاهرة، يفيد العثور على جثمان رجل أعمال يبلغ من العمر 63 عاما، متوفى داخل غرفته بفندق شهير مطل على كورنيش النيل بالقاهرة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وثبت صحة الواقعة والعثور على جثة رجل أعمال أردني الجنسية مسن مرتديا ملابسه كاملة، وتم فحص غرفته لبيان تعرضه للسرقة من عدمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وبإجراء التحريات تبين أنه يبلغ من العمر 63 عاما، وأنه رجل أعمال أردني مقيم بفندق في وسط القاهرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالفندق كما طلبوا كاميرات المراقبة بالفندق لفحصها، وأمرت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على المتوفى لبيان سبب الوفاة.

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