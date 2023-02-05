المالية تعقد اجتماعا مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ عن تطوير مشروع الإدارة المالية

ترأست وزير المالية الست طيف سامي محمد ، الخميس ، بمقر الوزارة ، الإجتماع التنسيقي مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بهدف تطوير برنامج الإدارة المالية العامة ، بحضور وفد ممثلي الاتحاد الاوربي والسفارة الالمانية ومديري الهيئة العامة الضرائب ودائرةالدين العام .

ويُعد الاجتماع جزء من التعاون المستمر والشراكة والدعم مع الوكالة الألمانية في مجال الادارة المالية العامة والاسواق المالية لمشروع FFM ، والمتمثلة في تعزيز امكانيات الكفاءة في التنبؤ بالموازنة والمحاسبة ، من خلال انشاء نظامي التنبؤ الاقتصادي الكلي والجزئي وتطوير كفاءة موظفي وزارة المالية .

وناقش الاجتماع متطلبات رفع وتيرة الاصلاحات الضريبية ومراجعة القوانين والتشريعات وتعزيز مساهمتها في مجمل الايرادات العامة خارج الايراد النفطي عبر تطبيق نظام إدارة الضرائب المتكامل .

اضافة الى مناقشة سبل تقديم الدعم لتطوير القطاع الخاص ودعم المشاريع وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المصرفية ودعم وتطوير القطاع المالي والمصرفي .

وزارة المالية

#المكتب_الإعلامي

٢ شباط ٢٠٢٣​

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