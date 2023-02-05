المصرف العراقي للتجارة TBI يفتتح فرعاً له في دهوك



افتتح المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، فرعاً له في محافظة دهوك بهدف توسيع أعماله ونشاطاته على مستوى العراق.

وجرت مراسم الإعلان عن افتتاح الفرع بحضور رئيس الحكومة المحلية علي تتر، و مدير المصرف بلال الحمداني وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده على هامش تلك المراسم، إن افتتاح هذا الفرع لمصرف التجارة العراقي في المحافظة سيسهم في زيادة التعاملات التجارية بين دهوك وباقي المحافظات في البلاد.

وأضاف أن الجهود متواصلة لتعزيز العمل المصرفي والتعاملات المالية في المحافظة.

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