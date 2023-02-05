بالوثيقة.. عالية نصيف تنشر الحلقة الاولى من ملف فساد (س.الجلبي)



كشفت النائبة عالية نصيف عن الحلقة الاولى من ملف فساد المدعو (س.الجلبي) الذي كان أحد المتسببين بأزمات اقتصادية من خلال العبث بمقدرات الشعب ونهب المال العام والتلاعب بالعملة المحلية والأجنبية.

وقالت في بيان اليوم :” ان شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي (مختلطة) مملوكة من قبل المصرف العراقي للتجارة والتنمية، تأسست في زمن فيصل الهيمص وكلفة ترخيصها من البنك المركزي تصل لأكثر من 5 ملايين دولار، وقيمتها السوقية اكثر من 25 مليون دولار، تم سحب الترخيص منها من قبل البنك المركزي لعدم تشغيلها بشكل متعمد من قبل (س.الجلبي) المتواطئ مع الشركات المنافسة خوفا من تشغيلها واكتساحها السوق “.

وبينت :” ان (س.الجلبي) تعمّد عدم تشغيل الشركة التابعة لمؤسسة يديرها بنفسه، أي تعمد جعل البلد يخسر لتتمكن الشركات المنافسة من الاستفادة، وقد حصل هذا الفاسد على نسب وعمولات ضخمة من تلك الشركات “.

وتابعت نصيف :” سنستمر بإذن الله في نشر سلسلة جرائم الفساد التي ارتكبها هذا الشخص والمجموعة المقربة منه، ونطالب الادعاء العام وهيئة النزاهة باعتبار هذه البيانات إخباراً رسمياً منذ تاريخ نشرها في وسائل الإعلام “.

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