السبت، 04 فبراير 2023



الأمير نصرى

قدم مصطفى وصفى وصديقه محمد الحافظ مشروعهما “مندوبك سمارت” خلال برنامج “شارك تانك” Shark Tank: المذاع على قناة cbc، موضحا أنه تطبيق على الموبايل يقدم حلولا لأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت يوفر عليهم وقت وجهد بكل ما يحتاجونه من السلع على صفحة واحدة بنفس أسعار الشركات والتوصيل علينا مجانا.

وأضاف مصطفى وصفى، بدأنا فى أسوان فى يناير 2022 وحققنا مبيعات بـ7 ملايين جنيه ونفذنها منها مبيعات بـ6 ملايين جنيه بحوالى 85%، وطلبا استثمار مبلغ 7 ملايين جنيه مقابل 15% من حصة الشركة.

تابع محمد الحافظ، لدينا الرف الذكى وهو يعرف كمية البضاعة المتواجدة عليه، وبمجرد نقص عدد السلع ترسل إشعار للتطبيق وتلقى بالناقص فى سلة التطبيق وتقوم بإعادة طلب للعميل، ونتمنى مشاركة حلمنا.

ولفت صاحبا المشروع إلى أنه لم يوجد نسبة مرتجعات بالمشروع وأن التحصيل كاش عاجل، حيث تم دعمهما بعرض 7 مليون جنيه مقابل 35% من حصة الشركة.

و قدم الثلاثى سيف عمرو ومريم عامر ومحمد سامر مشروعهم “توتورو”، وطلبا استثمار 4 مليون جنيه مقابل 10% حصة من الشركة، لافتين إلى أنهم فى 2021 قمنا بعمل ويب سايت لتوصيل طالب يحتاج للمساعدة بطالب معه فى الجامعة يتحصل على نفس المادة مع نفس الاستاذ الجامعى مقابل فلوس أقل بكثير من التى يتم دفعها فى السناتر والدروس.

تابع تم مساعدة 90 طالب أكاديميا ومساعدة 50 طالب ماديا، وحصول بعض الطلاب على تقدير أعلى بعد استخدام “توتورو”، حيث قمنا بتطوير تطبيق متكامل للشبكات الاجتماعية لأول مرة فى الشرق الأوسط مخصص للجامعات يربط الطلاب بمجتمع جامعتهم ويوفر لهم خدمات مثل مساعدة من تلامذة وملخصات المواد وإجابات لأسئلتهم من تلامذة أخرين مجتهدين، كما سنوفر لهم خصومات فى الجامعات.

أوضح أصحاب المشروع، قمنا بتنزيل النسخة التجريبية من 3 أشهر فى 3 جامعات فى مصر واصبح هناك 2000 مستخدم بمعدل نمو شهرى 140%، ووضعنا خطة للوصول لـ 23 مليون جنيه من المبيعات فى 3 سنوات فقط، وحصلا على مليون جنيه دعم.

و قدم كمال أبو الخير وزميله عواد ونورهان فاروق مشروعه “بلس جير”، وطلبا استثمار مليون و200 ألف جنيه مقابل 15% حصة من الشركة، لافتا إلى أن الفكرة تعمل على تحسين الطاقة واللياقة البدنية.

وأضاف كمال أبو الخير أن الفكرة جاءت من عامين وتم بيع 50 منتج، ونعمل على بيع 300 منتج فى العام ويتم تصنيعه فى مصر، موضحا أن الفكرة قائمة على ارتداء “فيست” سديرى يحسن من اللياقة البدنية ومنها لاعبو كرة القدم.

كما قدم يوسف سمير مشروعه “تاب تاج”، وطلب استثمار 370 ألف جنيه و15% من حصة الشركة، وتقوم فكرته على فحص منتج ملابس عن طريق تطبيق من على الموبايل ومعرفة معلومات عنه مثل مقاسه والجودة ومكان الفرع المتواجد فيه بشكل آمن.

أضاف يوسف سمير أن الفكرة تعمل على تعريف الشخص الذى يريد شراء منتج أماكن بيع المنتج، بالإضافة إلى أن يوجد ماكينة توضح أن المنتج الذى حاسبت عليه هو أم لا عن طريق استيكر يتم وضعه على المنتج ويقرأه الجهاز ولا يمكن إزالته إلا بعد غسل المنتج عدة مرات، حيث تم قبول عرض يوسف ودعمه بنفس المبلغ الذى طلبه.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد “شارك تانك ” Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من “شركة إنفينيتى سولار” وشركة “انفينيتى كابيتال انفستمنت”، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.

ويذكر أن شارك تانك – Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

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