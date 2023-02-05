«سماء صافية».. مسلسل اجتماعي عراقي

بغداد: زيدان الربيعي

انتهى المخرج العراقي علي أبو سيف من تصوير آخر مشاهد المسلسل الاجتماعي العراقي «سماء صافية» من تأليف مهند هادي، ومن إنتاج الممثلة إيناس طالب.

وهناك تلميحات بأنه سيتم تغيير اسم المسلسل إلى اسم آخر قبل عرضه على المشاهدين أو يبقى على اسمه الحالي، حيث الموضوع لم يزل قيد النقاش بين القائمين على المسلسل.

المسلسل شارك في تجسيد شخصياته العديد من نجوم الدراما العراقية البارزين أمثال خضير أبو العباس، طه علوان، فلاح إبراهيم، محمد ناصر، مهند هادي، كاظم القريشي، إيناس طالب، هناء محمد، سوسن شكري، تمارة جمال، ميرا طالب، ساندي جمال.

حيث يتناول المسلسل قضية اجتماعية عراقية تمت معالجتها بطريقة درامية تجعل المتلقي يتفاعل مع أحداثها حتى النهاية.

ويتوقع أن يعرض المسلسل على شاشة إحدى القنوات الفضائية العراقية خلال رمضان المقبل.

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