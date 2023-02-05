شاهد .. اعتقال موديل عراقية شهيرة بتهمة نشر “محتوى سيئ”



انشغلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية، بخبر اعتقال السلطات عارضة الأزياء عسل حسام، في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني، إن حكم الاعتقال من قبل القوات الأمنية، جاء بتهمة نشر المحتوى السيئ ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر المنصات.

كما تابع أن الاعتقال أتى ضمن حملة لمكافحة المحتوى الهابط.

حملات مكثّفة

وأتى خبر الاعتقال في وقت تكثّف فيه السلطات العراقية حملاتها ضد المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شكّلت وزارة الداخلية العراقية هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل.

وتحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسّ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.

وقد أعلنت السلطات في العراق خلال الأسابيع الماضية، اعتقال مشاهير كثر لذات السبب.

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