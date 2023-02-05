شركة المشاريع النفطية هيئة الوسط ..محاربو الصحراء الصامتون

علي هادي الركابي

عندما يؤرخ المنصفين في كل العالم ؛انجازات شعوبهم الفتية في بناء الدولة فنيا واداريا ؛ في عمل او انجاز ما؛ لابد ان يأخذوا بحساباتهم امرين؛ الاول المادي؛ والثاني الزمن؛ فبي احدهما او كلاهما؛ يقيم الانجاز ومن ثم يعمم في سجلات التاريخ؛ لكي يكون مناراً ودرساً كبيراً للأجيال اللاحقة ؛ لكي تتعلم منها ؛ وترسم طريقها بها ؛ عندها تبدا حكايات الابطال بالسرد ؛ وتسمى في سجلات القصص،من هنا تبدا حكاية اسمها محاربو شركة المشاريع النفطية هيئة الوسط .

ما فعله رجال شركة المشاريع النفطية خلال العامين المنصرمين من انجاز كبير ؛ كان مذهلاً بحق لكل الشرفاء والمختصين في عالم النفط اقليما ؛ ويحسب لكتيبة هيئة الوسط هذا الانجاز العظيم ؛ رغم ان الشركة واجهت ظروفاً قاسيةُ جداً، تمثلت في التوقفات المستمرة بسب الظروف السياسية والاجتماعية والعشائرية التي يمر بها العراق .

مثل مشروع انبوب الغاز الجاف ٢٠ عقدة في حقل الغراف النفطي بطول الانبوب ٧٦,٢٥٠ كم وبكلفة المبلغ الاجمالي ٥٣ مليون دولار لصالح شركة بتروناس الماليزية المشغل لدى شركة نفط ذ ي قار؛ بشراكة شركة PEGالايطالية العملاقة في ملف الطاقة ؛ تحديا كبيراً لرجال شركة المشاريع النفطية هيئة الواسط،وواجبا تاريخيا ووطنيا يجب انجازه ، وباقصى وقت ممكن رغم الظروف القاهرة وطول المسافة؛ قسم ابطال الصحراء بقيادة المهندس صباح الجعيفري والمهندس حازم الصافي ، العمل مقطعين من اجل اتمام المهمة المقطع الاول بطول ٢٦,٢٥٠ كم كانت هذه الكتيبة بقيادة المهندس مهند علي سلمان ، فيما كان المقطع الثاني بطول ٥٠ كم تحت قيادة المهندس عدي عامر صالح ، حيث لعبت الكتيبتان دورا كبيرا وواجهت صعابا شتى من معرقلات وظروف طبيعية قاسية من قسوة الصحراء وبرودتها وحرارتها ولهيب المكائن واللحام وكذلك الطروف الاجتماعية المحيطة والتي مر بها البلد ايضا، كان الهدف الرئيسي هو ربط الغاز المنتج من حقل الغراف النفطي عن طريق هذا الانبوب بحقل الناصرية النفطي ومن ثم تجميع الغاز من الحقلين وتصديره الى البصرة لصالح شركة غاز الجنوب .

تمت المباشرة باعمال اللحام من قبل كوادر هيئة مشاريع الوسط بداية المقطع كم ١٤ قرية المراشدة وتكللت جميع الاعمال بالنجاح وفق توجيهات الشريك الايطالي الذي كان حلقة الوصل كجهة مشرفة بين وزارة النفط العراقية والمشغل لحقل الغراف شركة بتروناس الماليزية وكانت وتيرة العمل قد استمرت وفق الستندرات العالمية التي وضعتها المؤسسات الامريكية. (ASME) والخاص باعمال لحام الانابيب حسب الكود ١١٠٤ .

تحملت ادارة الموقع الامرين، تطبيق متطلبات السيطرة النوعية والسلامة المهنية من جانب، واخرى اعباء مسألة ارضاء لبعض الواضعين اليد على الاراضي الزراعية التي يمر خلالها الانبوب، والتي تمثل اكبر تحدياً للشركات في هكذا نوع من المشاريع .

تضمنت مراحل ايضاً العمل قيام شركة المشاريع بفتح عدة فقرات منها فعالية اللحام وفتح المسار واعمال الحفر والتنزيل للانبوب وتغليف الجوينات للمفاصل الملحومة وكذلك اعمال الفحص المائي والهوائي وتنفيذ اعمال عبور الانهر لمنطقة كم ٣٣ عبر النهر المالح وحسب تكنولوجيا معدات الحفر الافقي المتبع عالمياً. حيث تم تنفيذ ٤ عبورات عبر الانهر من جانب المقطع القريب من محطة عزل غاز حقل الغراف النفطي وعبر الخط السريع الدولي الرابط بين الناصرية والبصرة من جانب قاطع الگطيعة.

هذه الانجازات يجب ان تدون في ارشيف وزارة النفط العراقية، فهكذا انجازات وبأيادٍ عراقية ، فخر للمؤسسة النفطية في العراق، ورسالة كبيرة الى جميع شركات التراخيص في العراق ، مفادها ان الكفاءة العراقية موجودة وبكامل البصمات، ويافطاتها مرفوعه كتب عليها بخطٍ واضح عند بوبات الصحراء …شركة المشاريع النفطية ترحب بكم …وستنجز الهدف .

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