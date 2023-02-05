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عالية نصيف تدعو الجمهور والقوى السياسية والأوساط الثقافية والإعلامية الى دعم الدينار العراقي


دعت النائبة عالية نصيف الجمهور والقوى السياسية والأوساط الثقافية والإعلامية الى دعم الدينار العراقي ودعم الجهود الحكومية الصارمة للحد من العبث بقوت الشعب، متوقعةً استمرار هبوط سعر صرف الدولار أمام الدينار مع استمرار الحملة الأمنية لملاحقة مهربي العملة ومرتكبي جرائم غسيل الأموال.

وقالت في بيان اليوم :” ان أحد أهم الأسباب التي تقف وراء (الارتفاع المتعمّد والمفتعل) لسعر صرف الدولار في الأسواق والبورصات هو الدور التخريبي للمضاربين بالعملة وجماعات تهريب الدولار ومافيات غسيل الأموال، ومع إعلان الدولة الحرب على هؤلاء هبط سعر الدولار وسيواصل الهبوط سريعاً ” ، مبينةً :” ان هذه الحرب الاقتصادية هي من التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة الحالية ويجب أن تنتصر فيها “.

ودعت نصيف القوى السياسية كافة والجماهير والأوساط الثقافية والإعلامية والناشطين والمدونين الى ” دعم الدينار العراقي ودعم الجهود الحكومية الصارمة للحد من التلاعب بسعر صرف الدولار امام الدينار وقطع الطريق على العابثين بقوت الشعب العراقي “.

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