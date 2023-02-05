للعروس: كيف أنزل وزني 15 كيلو في أسبوع بطريقة آمنة؟



تبدو فكرة خسارة الوزن في أسرع وقت ممكن جذابة لكثيرين، خصوصاً للعروس، بغض النظر عن المضاعفات السلبية لهذه الخطوة. كيف أنزل وزني 15 كيلو في أسبوع؟ الإجابة في التقرير الآتي:

طريقة خسارة 15 كيلو في أسبوع بأمان



طرق فعالة وآمنة تساعد على إنقاص 15 كيلوغراماً في أسبوع واحد فقط (المصدر: freepik)

قد تدفعنا الحماسة أحياناً إلى وضع أهداف غير واقعية، مثل خسارة 15 كيلوغراماً في أسبوع، حيث يصعب تحقيق ذلك من دون التعرّض لخطر الإصابة بأضرار صحية خطيرة، بسبب اللجوء إلى تقييد النظام الغذائي بشكل صارم والحرمان الشديد من الأطعمة الغنية بالمغذيات.. علاوةً على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن الوزن المفقود سيكون دهوناً؛ فقد تكون هذه الخسارة من وزن العضلات أو الماء، ما قد يجعلك تشعرين بالضعف والتعب والاكتئاب. وقد يعدُّ فقدان الوزن أمراً صعباً للغاية، إذ لا يتطلب الأمر فقط تعديلات في النظام الغذائي، وتغييرات في نمط الحياة، وجداول النوم، ومستويات التوتر، ولكنه يتطلب أيضاً قدراً جيداً من الصبر. في ما يلي بعض إستراتيجيات إنقاص الوزن الآمنة والفعّالة:

1. حساب السعرات الحرارية المتناولة

إن حساب السعرات الحرارية في الطعام، وتناول وجبة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالمغذيات على أن لا تتخطى الـ1000 سعرة حرارية في اليوم، قد يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن. الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الفاكهة والبقوليات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والدواجن.

2.التقليل من الأطعمة المصنّعة

إن تناول المزيد من الأطعمة المصنّعة، والمشروبات السكرية يرتبط بزيادة مخاطر زيادة وزن الجسم. للحصول على أفضل النتائج، قللي من المشروبات الغازية والشاي المحلى والعصير والمشروبات الرياضية. واختاري الماء أو القهوة غير المحلاة أو الشاي الأخضر بدلاً من ذلك. الأطعمة المصنعة وتشمل المعكرونة سريعة التحضير والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والمقرمشات لتحقيق خسارة 15 كيلوغراماً في أسبوع بأمان.

3. تناول المزيد من البروتين

يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في خفض مستويات هرمون الجريلين (هرمون يحفز الجوع) بشكل أكثر فعالية من تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات.

كما أن مضاعفة تناول البروتين يومياً تقلل بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية ووزن الجسم وكتلة الدهون على مدار 12 أسبوعاً. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والحليب والبقوليات والتوفو.

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف



يفيد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على تعزيز الشعور بالشبع، ما يساعد على خسارة الوزن (المصدر: freepik)

الألياف القابلة للذوبان هي نوع من الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية التي تمتص الماء، ويمكن أن تبطئ إفراغ المعدة لإبقائك ممتلئة لفترة أطول. تساعد الألياف القابلة للذوبان على استقرار نسبة السكر في الدم. الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تشمل: الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

5. تناول مشروبات تعزز الشعور بالشبع

إن تناول مشروباً غنياً بالبروتين والألياف قبل الوجبات يقلل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

هناك بعض المشروبات تساعدك على حرق الدهون في وقت قياسي، يُمكنك الاستفادة من خصائصها الفعالة لخسارة 15 كيلوغراماً في أسبوع.

6. شرب الكثير من الماء

إنه أبسط طريقة وأسرعها لتعزيز فقدان الوزن هي شرب الكثير من الماء. شرب كوب من الماء قبل كل وجبة يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية لزيادة فقدان الوزن وخسارة 15 كيلوغراماً في أسبوع. ما رأيك، بمعرفة أيهما أفضل الماء البارد أم الدافئ للتخسيس؟

ملاحظة من “سيدتي.نت”: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

المصادر:

Quora.com

Vinmec.com

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