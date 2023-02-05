مؤلف سويدي شهير: حرق المصحف عمل هدفه إبادة المسلمين

وكالات

كتب المؤلف والشاعر السويدي الشهير نيكلاس رودستروم، والحائز على العديد من الجوائز، مقالًا طويلًا على صحيفة داغن السويدية في عددها الصادر مساء الجمعة، يشبه فيه إحراق المصحف بإحراق النازيين للكتب في العام 1933.

يقول المؤلف بأن حرق المصحف من قبل راسموس بالودان جرى بمساعدة قوى قريبة في البرلمان السويدي، وهي واحدة من أهم الأحزاب في تأسيس الحكومة الحالية (يقصد حزب ديمقراطي السويد).

وتساءل المؤلف: هل حقًا يستحق بالودان الحماية؟! مؤكدًا بأن حرية التعبير متاحة للجميع، لكن هناك سببًا للتفكير فيما إذا كان تصرف بالودان والظروف المحيطة به تعد جزءًا من التبادل المفتوح للآراء المحمية بحرية التعبير.

ويضيف: “ما حدث بالضبط هو أن مستفزًا سياسيًا، وبإذن رسمي وحماية من الشرطة، مُنِح الفرصة لحرق كتاب علنًا بسبب محتواه. وقد جرى ذلك بمساعدة قوى قريبة من حزب برلماني يشكل جزءًا هامًا من تأسيس الحكومة”.

ويتابع: “ليس عليك أن تكون على دراية جيدة بالتاريخ لترى أوجه التشابه الواضحة. في مايو أيار 1933، وبعد أشهر قليلة من استيلاء النازيين على السلطة أحرقت الكُتب.. وعادة ما يتم أخذ حرق هذه الكتب من بين أوضح الأمثلة على حرية التعبير المهددة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بإحراق الناس..”.

ويقول: “أساس حرية التعبير هو القدرة على التعبير بحرية عن المواقف والمعتقدات واحترام وتحمل فرصة تحقيقها. لكن بالودان غير مهتم بالرد على المواقف التي لا يحبها، وهدفه القضاء عليها. ومن ثم فإنه من المعقول أيضًا التساؤل عما إذا كان عمله يتناسب حقًا مع إطار حماية حرية التعبير”.

ويضيف: “بالودان لا يعبر عن رأيه بالكلام والكتابة، ولكنه يريد تدمير موقف خصمه، وليس الرد عليه. إنها ليس تعبيرا عن حرية التعبير، بل عن رغبة في تفكيكها”.

ويختتم بالقول: “ليس من مصلحة حرية التعبير أو الديمقراطية أن تجرى مثل هكذا أفعال بحماية الشرطة… حرية التعبير لها بالفعل قيود معنا، وهذا ما يجب أن تكون عليه.”

المصدر

https://www.dn.se/kultur/niklas-radstrom-ar-verkligen-rasmus-paludans-bokbal-vart-att-skydda

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