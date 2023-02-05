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ما تبقى من جمال الحياة

ابتسام الحاج زكي

صور
وكأنهم
أبوا إلّا أن يحرسونا
فأنّى اتجهت خطواتنا
فثمة عيون
ترقبها
لئلّا يباغتها
غدر
فاق الخيال
جبروته
***
حانية
باسمة
تعبة
… عيون هؤلاء الرجال
يقولون: رحلت
وتقول مدننا
أنّى ذلك؟!
وقد اتخذت من شوارعي مستقرا لجمالها
***
ابدأها
بتلاوة الفاتحة
ما أن تطالعني وجوههم الملائكية
وأحاول عبثا
اشاحة وجهي عنها
لكن انهمارها
دموعي
يفشل محاولاتي
فترتد خائبة

***
لن تنساكم في رحلتها الأبدية
أرواح
كادت
تزهق أنفاسها
لولا الإجابة
ما أن أطلقت صرخة الاستغاثة
***
دَين
يعيدني إليها
لكن…هل ثمّة
ما يفي دماءها
تلك الوجوه النضرة
المنقوش أسفلها
شهيد الفتوى المقدّسة؟!
***
وكأن نداء
آت من قرون ناحبة
يطّوف بنا
فيقلَّنا
أثر إلى حيث أثر
ليظلل
أرواحنا العطشى
لسكينة صودرت
لكن محال
المصادرة
فثمّة عيون
أبت إلا أن تحرسها
أرواحنا العطشى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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