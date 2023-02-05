ما تبقى من جمال الحياة

ابتسام الحاج زكي

صور

وكأنهم

أبوا إلّا أن يحرسونا

فأنّى اتجهت خطواتنا

فثمة عيون

ترقبها

لئلّا يباغتها

غدر

فاق الخيال

جبروته

***

حانية

باسمة

تعبة

… عيون هؤلاء الرجال

يقولون: رحلت

وتقول مدننا

أنّى ذلك؟!

وقد اتخذت من شوارعي مستقرا لجمالها

***

ابدأها

بتلاوة الفاتحة

ما أن تطالعني وجوههم الملائكية

وأحاول عبثا

اشاحة وجهي عنها

لكن انهمارها

دموعي

يفشل محاولاتي

فترتد خائبة

***

لن تنساكم في رحلتها الأبدية

أرواح

كادت

تزهق أنفاسها

لولا الإجابة

ما أن أطلقت صرخة الاستغاثة

***

دَين

يعيدني إليها

لكن…هل ثمّة

ما يفي دماءها

تلك الوجوه النضرة

المنقوش أسفلها

شهيد الفتوى المقدّسة؟!

***

وكأن نداء

آت من قرون ناحبة

يطّوف بنا

فيقلَّنا

أثر إلى حيث أثر

ليظلل

أرواحنا العطشى

لسكينة صودرت

لكن محال

المصادرة

فثمّة عيون

أبت إلا أن تحرسها

أرواحنا العطشى

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