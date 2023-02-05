هل يستطيع التابع أن يتكلم؟

حمزة الحسن

سؤال المفكرة الأمريكية البنغالية الأصل غياتري سبيفاك.

هل الثرثرة والتلقين واللعن هو تفكير؟

كيف نفكر بلا ثقافة وبلا مفاهيم ؟

كيف يمكن لمطحنة فارغة أن تنتج بلا قمح

عدا الضجيج؟

كتاب دراسات ما بعد الكولونيالية

من تأليف ثلاثة مفكرين يتناول خطابات مرحلة ما بعد الاستعمار وهم:

بيل أشكروفيت و جاريث جريفيث هلين تيفين،

وهو كتاب تعريف لمفاهيم ما بعد الكولونيالية

في اللغة والادب والسياسة والتفكير،

والطريقة الماكرة التي تتداخل فيها المفاهيم الاستعمارية

مع الثقافة المحلية بحيث تظهر كمنتوج محلي،

وفي العراق جيش ضخم واسع ممول للترويج،

أو للتسويق المجاني عن جهل أخطر من الشر الذي

يمكن مواجهته.

كيف تواجه الهراء بالمنطق بتعبير نيتشة في هذه الخبصة ؟

إن مفاهيم الحرية والعدالة والحداثة والحقيقة والسلطة

والسيادة والحقوق والاستقلال،

يجري تحريفها بترسانة ضخمة من التبريرات،

كما جرى تحريف وتشويه شعارات الاشتراكية والحرية والوحدة والعدالة وغيرها،

والأخطر أنها تتشابك مع مفاهيم ثقافة محلية وتختفي كمفاهيم

استعمارية حتى بعد رحيل المستعمر،

لأن القاموس الاحتلالي اللغوي هو أخطر من الجيوش

التي يمكن مواجهتها بالمقاومة المسلحة أو السلبية.

لم يسلم أدباء من الوقوع في فخ مفاهيم ما بعد الكولونيالية،

وبعضهم شعراء أو روائيين من حملة نوبل

في الرواية مثل وولي سوينكا وأيميه سيزار،

وسلمان رشدي الهندي الأصل والروائي الهندوسي ف. س.نايبول

من أسرة مهاجرة الى بريطانيا وحاز على نوبل،

وتبنى هؤلاء النظرة الاستعمارية من خلال مفاهيم محلية،

مما يعكس قدرة الخطابات الاستعمارية على الاختراق

وفي العالم العربي جيوش من هؤلاء بقشرة حداثية مهلهلة

تمشي بين العوام وتبيع الاوهام المعقلنة.

يتحكم الخطاب ما بعد الكولونيالي

بالثقافة المحلية من قبل مثقفين ومواطنين،

ونتيجة الانهيار العام أمام موجة عارمة وقوية،

سوف يقاوم السقوط عدد قليل من المثقفين والكتاب،

وهؤلاء، يؤكد الكتاب ، سيظهرون في محيط السقوط العام،

والابتذال والتداعي كحفنة مجانين في مواجهة تيار عارم،

بل سيجري وصفهم بالمجانين وما هو أسوأ،

لاخراس آخر معاقل المقاومة الثقافية،

ويتولى مثقفون مأجورون مهمة الوصم والتشويه،

وهو أمر يمشي بين الغوغاء وفاقدي الاستقلالية الشخصية

والثقافة القانونية والاحترام الذاتي.

في صفوفنا اليوم الكثير من التابعين الذين

يتكلمون كثيراً دون أن يقولوا شيئاً في الحقيقة،

لأن عقل التابع في مكان آخر،

مطحنة بلا قمح عدا الضجيج العالي،

لكنه الأخطر من جيوش الغزو:

يتوهم التابع عندما يصدق أنه يفكر،

هو قاموس جاهز وببغاء في قفص واي محاولة لاقناع ببغاء ملقن

ان الديمقراطية والاحتلال امران متناقضان لأنه هجين لا عراقي ولا أمريكي،

كمحاولة اقناع بغل مهجن ان امه

الفرس وأبوه مطي وخاله الحصان.

هل يفكر التابع ؟

قد يلوح السؤال مستفزاً،

لكنه سؤال مطروح وأول من طرحه

الفيلسوفة الهندية الامريكية الجنسية

غاياتري سبيفاك الاستاذة في النقد في جامعة كولومبيا الامريكية

في مقال لها بعنوان:

هل يستطيع التابع ان يتكلم؟

المنشور عام 1985 وهو من النصوص المؤسسة لمرحلة ما بعد الكولونيالية،

النص الذي تحول الى مرجع في كيف يفكر التابع،

وتخلص غاياتري مترجمة جاك ديريدا من الفرنسية الى الانكليزية الفيلسوف الذي لا يُترجم،

أن التابع حتى بعد رحيل الاستعمار يفكر بلغة المستعمِر،

وهذه اللغة تغلغلت في لغته المحلية وفي الادب والفولكلور

وصار يرى الحياة بمنظار المستعمر،

لذلك يحلم الآسيوي والأفريقي مثلاً في الزواج من شقراء،

للتخلص من هويته والتماهي مع الأبيض” المتحضر” الذي زرع فيه

عقدة الشعور بالدونية من هويته وشكله ولغته وتراثه وتاريخه ونفسه

وحتى شككه بجغرافيته التاريخية ووطنه العريق،

وكل حلمه ان يتحول الى أبيض أوروبي لكي يصبح إنساناً.

هل يفكر العراقي بمعنى التفكير في المعلومات والاستنتاج والفحص والشك

والفهم والاستيعاب والتجربة والنقد وكل أنواع التفكير الراقي،

غير العقل المانوي البدائي: الأبيض والأسود؟

هل يستطيع التفكير خارج النسق الجاهز والثوابت والصناديق

ويمارس مغامرة الحرية في التفكير العميق؟

منذ الاحتلال والعراقي توقف عن التفكير بهذا المعنى،

وصار يمارس نظام حياته على قواعد وعادات تتعلق بالحفاظ على النوع

والبحث عن المأوى والطعام،

وكل الحاجات البدائية،

لكن نخبته تزعم أنها تفكر،

هل تفكر حقاً؟

أنزل الاحتلال قاموساً خاصاً الى سوق التداول،

قطرةً فقطرة،

وشرّع لهذا القاموس مؤسسات سياسية وقانونية كغطاء،

وبما أن الانسان لا يفكر إلا من خلال لغة،

فاللغة الجديدة التي تفكر بها نخب السياسة وغيرها وحتى عامة الناس،

هي من القاموس المحتل:

لن تسمع يوماً شخصاً أو أشخاصاً يتحدثون في تلفاز أو مكان خاص أو عام

أو كتابة في منبر أو صحيفة وحتى مع نفسه،

غير هذه المفاهيم المنجورة بدقة:

المحاصصة، الشراكة، اللعبة السياسية، تنازلات مؤلمة،

التوافق، الكتلة الأكبر، الدستور، مؤسسات الدولة، القانون، الانتخابات… والخ.

أي أنه لا يفكر إلا من خلال نسيج جاهز مؤسسي،

لذلك لن يعثر على حل من خارجه،

بمعنى أدق هو لا يفكر بل يجتر ويكرر ويصقل

في قوالب وأنساق جاهزة،

وهو أبعد ما يكون عن التفكير بأشكاله الحديثة المعروفة في البحث

والشك في المسلمات والدقة والنظام والتجريد،

وحضور المعرفة والعلم في أدوات التحليل والتفكير

ورفض لغة السلطة ومفاهيمها.

بهذا المعنى هل نفكر؟

الجواب بكل ثقة: لا نفكر،

سنفكر لو خرجنا من القاموس الجاهز،

وهو ليس قاموساً بل هو لعبة السلطة في أن تفكر بلغتها ودستورها وقانونها

ورؤيتها السياسية المغلقة تماماً والجاهزة،

وبصرف النظر عن القرب والبعد عن السلطة،

في كونك من المؤيدين أو من المعارضين،

فإنك في اللحظة التي تتحدث بها بهذه المفاهيم الملغومة،

تتحول الى داعم سلطة رغماً عنك.

هذا هو الاعتقال الذاتي.

التابع هو الهامشي والمنزوي والمقصي

من علاقات السلطة والقوة لكن هذا المهمش أو التابع

هل يستطيع أن يتكلم ؟

بالطبع يتكلم لكن ما يقوله هو الأهم،

ولنحاول هنا أن نصغي لكلام التابع لسلطة خارجية أو محلية مهيمنة،

وسنرى كيف يتكلم إذا كان فعلاً يتكلم.

من دون وعي يتسلل خطاب القوى المهيمنة الى التابع والمنبوذ

والهامشي والمقصي،

وهو يقع في وهم الكلام وحرية التعبير لكنه في العمق مكبل

ومضطر للكلام بلغة القوة المسيطرة وقاموسها الذي قطّر له

بسرية عبر مراحل ودخل في نسيج لغته وثقافته المحلية

ولم يعد يميز بين محلي وخارجي،

بين لغته هو ولغة المحتل أو النظام وبين حريته هو والحرية المقننة سلفاً

في قاموس هو أخطر من الاحتلال المسلح،

لأن الاحتلال العقلي اللغوي هو الأخطر.

دعونا نسمع كيف يتكلم التابع؟

وهل هو يتكلم أم هو ببغاء ملقن؟

هل صحيح ان العراقي في السلطة أو خارجها اليوم يفكر بمعنى التفكير المستقل؟

هل التحليل السياسي خارج السلطة هو تحليل مستقل أيضا وبعيد عن القاموس الأمريكي الذي أعد ونجر واشتق وقطِّر على مدى سنوات أمام الجميع ولكن في متاهة ودوامة؟

أم أننا سلطة ومعارضة معتقلون كالسجناء داخل منظومة لغوية

محكمة الاغلاق ونفكر من خلال القاموس الأمريكي؟

التفكير هو تفكير بمفاهيم ومصطلحات اولا،

وثانيا، ان هذا التفكير مؤسسي اي قائم على مؤسسات سياسية وادارية وأمنية واقتصادية.

فما هي هذه المفاهيم الأمريكية التي نفكر من خلالها؟

وما هي المؤسسات التي نتوجه اليها؟

منذ الاحتلال تم تعيين المفاهيم والمصطلحات والأسس اللغوية للعمل السياسي في العراق وأبعد من ذلك تمت عملية بناء مؤسسات قائمة على هذه المفاهيم ولم يعد الكلام والتحليل والرفض والقبول خارج هذا القاموس الامريكي الذي يتداول علناً حتى من قبل أعداء الاحتلال ومن غيرهم.

ان مفاهيم مثل التوافق والمشاركة السياسية حسب الفهم الامريكي والمحاصصة والبرلمان ونسبة الحضور ومفهوم الأغلبية والمصالحة الوطنية والارهاب والاعتدال والسيادة والأمن والاستقلال والانسحاب والقانون والدستور واللامركزية والقوميات والانتخابات والاستحقاق الجماهيري ونجاح العملية ومفاهيم الانهيار الأمني العام او الجزئي وتوزيع الصلاحيات ـ لغرض تشتيت السلطة وخلق مراكز قوى للعب على الجميع ـ وفشل أو نجاح العملية السياسية وحلول وسطية وتنازلات وانتكاسات وعرقية وأثنية ومرحلة عبور ومنعطف سياسي وتحول حرج ودولة شراكة ومأزق سياسي وتدخلات خارجية وحكومة وحدة وطنية وعقلية مذهبية وقتل الناس في البيوت والشوارع على انه خطأ عسكري أو نيران صديقة أو تقاطع نيران ولعبة سياسية وتوازنات وديمقراطية فتية والعراق يحتاج الى وقت لعبور مرحلة الدكتاتورية ومخلفات الماضي الشماعة المزمنة ونجاح أمني والخ وهلم جرا،

كل هذه المفاهيم وغيرها الكثير ما يشكل القاموس الامريكي الذي نتكلم به في

الحكم وخارج الحكم.

أي لا نتكلم بل نردد كمُلقّنين.

اللسان وحده هو العراقي وربما الرغبة والأمنية ولكن القاموس المدجج بالمفاهيم والتصورات والأفكار هو السجن الذي لا يقل وحشية عن سجون الاحتلال مع فارق انه سجن عقلي لغوي متجول وغير مرئي أو لشدة سطوعه لا يكاد أن يرى كما يقول علماء الاجتماع عن الحقائق المشعة الاجتماعية التي لشدة وضوحها لا ترى كظاهرة الشمس في دول الشرق والتقاليد المتخلفة والعادات واشكال التدين الغريبة في بعض دول العالم.

اننا في واقع الحال لا نتكلم حين نتكلم بل نرطن ونردد مفاهيم قاموس جاهز هو الأشد خطرا من الاحتلال المسلح لأن الاحتلال العقلي والفكري والسياسي والثقافي واللغوي يخلق وهم الحرية ووهم الديمقراطية وحيل التفكير المستقل وخدعة الاستقلالية الفكرية.

نحن نتكلم لكن بلغة وأحلام واستراتيجيات الآخر.

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