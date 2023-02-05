وزارة المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود

وزارة المالية: تستكمل اكثر من ٧ الاف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة وتقديمها الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها .

الاربعاء ١ شباط ٢٠٢٣

بتوجيه ومتابعة وزير المالية الست طيف سامي محمد

انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات إستكمال الدرجات الوظيفية في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، تمهيدا لتقديمها الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها ، بعدد إجمالي بلغ ٧٠٨٢ درجة ، موضحة كالآتي :ـ

• محافظة بابل ٣

• وزارة الموارد المائية / دائرة تنفيذ اعمال الكري ٥٣

• مجلس محافظة المثنى ٣٠

• مجلس محافظة كربلاء ٧١

• مركز وزارة الثقافة ٢٧٣

• دائرة الغابات والتصحر / وزارة الزراعة ٤٣٧

• مركز وزارة الزراعة ١٣٢

• شركة المشاريع النفطية ٩٢٦

• مجلس النواب ٣٨

• دائرة السيطرة الزراعية ١٤٨

• ديوان الوقف الشيعي ٨٩

• زراعة صلاح الدين ١

• المؤسسات البلدية لمحافظة بابل ٢١١٧

• الصناعات البتروكيمياوية ٣٦٥

• مركز وزارة الاعمار والاسكان ٢

• وزارة الصناعة / شركة الفحص والتأهيل الهندسي ٥٠

• المؤسسات البلدية لمحافظة صلاح الدين ١٦٩٦

• شركة حمورابي / وزارة الاعمار والاسكان ٣٣٩

• دائرة صحة الانبار ١٦٠

• مديرية اسكان البصرة ١٦

• دائرة البحوث الزراعية ٥١

• دائرة مباني ديالى ١

• التدريب المهني / بابل ٣

• دائرة البستنة ٣١

• دائرة كري الأنهر ٥٣

• مركز وزارة التربية ٥٣

وتأتي اجراءات إستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢ .

وزارة المالية

#المكتب_الإعلامي

١ شباط ٢٠٢٣​

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