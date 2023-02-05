وزارة المالية: استحداث 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود

وزارة المالية: تستكمل اكثر من ٧ الاف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة وتقديمها الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها .
الاربعاء ١ شباط ٢٠٢٣
بتوجيه ومتابعة وزير المالية الست طيف سامي محمد
انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات إستكمال الدرجات الوظيفية في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، تمهيدا لتقديمها الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها ، بعدد إجمالي بلغ ٧٠٨٢ درجة ، موضحة كالآتي :ـ
• محافظة بابل ٣
• وزارة الموارد المائية / دائرة تنفيذ اعمال الكري ٥٣
• مجلس محافظة المثنى ٣٠
• مجلس محافظة كربلاء ٧١
• مركز وزارة الثقافة ٢٧٣
• دائرة الغابات والتصحر / وزارة الزراعة ٤٣٧
• مركز وزارة الزراعة ١٣٢
• شركة المشاريع النفطية ٩٢٦
• مجلس النواب ٣٨
• دائرة السيطرة الزراعية ١٤٨
• ديوان الوقف الشيعي ٨٩
• زراعة صلاح الدين ١
• المؤسسات البلدية لمحافظة بابل ٢١١٧
• الصناعات البتروكيمياوية ٣٦٥
• مركز وزارة الاعمار والاسكان ٢
• وزارة الصناعة / شركة الفحص والتأهيل الهندسي ٥٠
• المؤسسات البلدية لمحافظة صلاح الدين ١٦٩٦
• شركة حمورابي / وزارة الاعمار والاسكان ٣٣٩
• دائرة صحة الانبار ١٦٠
• مديرية اسكان البصرة ١٦
• دائرة البحوث الزراعية ٥١
• دائرة مباني ديالى ١
• التدريب المهني / بابل ٣
• دائرة البستنة ٣١
• دائرة كري الأنهر ٥٣
• مركز وزارة التربية ٥٣
وتأتي اجراءات إستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢ .
وزارة المالية
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