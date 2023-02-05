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وزير العمل يوجه فريق الرصد الميداني بزيارة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة


وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي بمتابعة حالة المواطن حسام ثجيل صوب الله من ذوي الاحتياجات الخاصة في استجابة سريعة للحالة الانسانية، التي عرضتها قناة الفرات الفضائية، وعلى الفور قام فريق الرصد الميداني بزيارته، وتبين ان المواطن، الذي يسكن منطقة المعالف ببغداد مصاب بالشلل النصفي، وانه رب اسرة متزوج، ولديه ثلاثة اطفال.
وقام فريق الرصد الميداني بتسجيل بيانات المواطن لغرض شموله بالخدمات، التي تقدمها هيئة الحماية الاجتماعية، وهيئة ذوي الاعاقة، فيما قدم المواطن الشكر للسيد الوزير على الاستجابة السريعة .

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