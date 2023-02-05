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١٠٠ ألف دينار غرامة.. التلاعب او عدم وضوح او اخفاء لوحات تسجيل المركبة


تعتبر مخالفة التلاعب او تحريف أرقام المركبات من المخالفات المرورية الجنائية والتي لها تبعات قانونية ،
حيث تستمر مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات وحسب توجيه السيد وزير الداخلية المحترم
وإشراف ومتابعة السيد مدير المرور العام
اللواء الحقوقي (طارق الربيعي)
برصد كافة المركبات المحرفة او المتلاعب بأرقامها كما تفرض غرامة مالية وقدرها مائةالف دينار عراقي وحسب المادة ٢٥_ثانياَ_( ج) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ .

لذا ندعو كافة سائقي المركبات بأن يعو خطورة هذه المخالفة والأبتعاد عنها كونها مخالفة جنائية يحال المخالف مع المركبة إلى الجهات المختصة ووفق القانون.

مديرية المرور العامة
العلاقات والإعلام

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