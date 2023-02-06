الدولار العلقمي

غالبا ما يُتّهم وزير الخليفة العبّاسي المستعصم بالله أي محمد بن أحمد المعروف بأبن العلقمي بخيانة البلاد لصالح المغول، ومساعدتهم في إحتلال بغداد وأنهيار الدولة العبّاسيّة. وإستنادا الى ما وَرَدَ في المصادر التاريخيّة حول هذه القضيّة وأختلاف وجهات النظر حولها بين الفريقين المتخاصمين منذ قرون طويلة، فأنّ الخلافات بين الفريقين ستستمر الى ما لا نهاية، إستمرارا للخلافات التي بينهما منذ سقيفة بني ساعدة ولليوم.

لقد كتب العشرات من رجال الدين والمفكرّين الشيعة أبحاثا ومقالات مطوّلة لتبرئة ابن العلقمي، وقابلهم رجال دين ومفكرّين سنّة ليوصموا ابن العلقمي بالخيانة، علما أنّ هناك الكثير من رجالات الطائفتين وعلى مرّ التاريخ نستطيع أن نضعهم في خانة الخيانة والجريمة. فالسلاطين العثمانيين كانوا مجرمين أذاقوا شعوب مستعمراتهم العذاب وخانوا حتّى القيّم الأسلاميّة التي كانو يدّعون الدفاع عنها، ولم يكن الملوك الصفويون أقل منهم باعا بالخيانة والجريمة، وهم يذيقون الشعوب الإيرانية العذاب ويحاربون العثمانيين بالعراق ليدفع شعبنا ثمن صراعهم السياسي المغلّف بالدين والطائفة.

لليوم يعمل زعماء الشيعة على تبرئة العلقمي، كما يعمل زعماء السنّة على تبرئة شخصيات سنيّة لم تكن أقل من العلقمي في خيانتها. لكنّ الأوضاع المزريّة في العراق اليوم والأحزاب والمؤسسات الشيعية تهيمن على المشهد السياسي والأقتصادي بالبلاد، تدفعنا لأستعارة العلقميّة إن جاز التعبير لنوجه من خلالها، تهم الخيانة لحكومة المحاصصة التي يهيمن عليها ويديرها رجال دين وسياسة وأقتصاد من التنظيمات السياسة والميليشياوية الشيعية.

العلقميّة اليوم ليست بالضرورة فتح أبواب البلاد لجيوش المحتلّين وأستقبالهم كمحرّرين، بل هي نهج في السلطة وطريقة في أدارة الدولة، وخطط أقتصادية وتخطيط مالي. والأحزاب الشيعية اليوم وعلى الرغم من الخلاف التاريخي حول ابن العلقمي، فأنّها أتّخذت من العلقمية ممارسة أستراتيجة لخيانة العراق وشعبه وثرواته.

صعود أو هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي بالعراق كما بقيّة دول العالم يؤثّر على حياة الناس، وخصوصا الموظّفين وذوي الدخل المحدود والفقراء. والعراق الذي دخلت خزائنه ونتيجة أرتفاع اسعار النفط مئات مليارات الدولارت، بدّدت سياسة المحاصصّة نسبة كبيرة منها نتيجة النهب والفساد وسوء الأدارة. ولأننا نعيش حكومة محاصصة وتوزيع الوزارات والمناصب وفق نسب سكّانية، فأنّ الجرائم التي تقع على العلاقمة الشيعة إن جاز التعبير ثانية، هي أكثر ممّا تقع على العلاقمة السنّة والكورد.

أهدر النظام البعثي وغيره من الأنظمة العربية ثروات شعوبهم ليستجدوا الآن بضع مليارات من الدولارات بفوائد كبيرة وشروط قاسية من مصارف عالمية والبنك الدولي تحت شعار( كل شيء من أجل المعركة)، وخسروا المعركة وهي تحرير فلسطين! والاحزاب الشيعية وعمقها الطائفي أهدرت مئات مليارات الدولارات من أجل شعار توسيع النفوذ الإيراني بالعراق والمنطقة تحت شعار ( كل شيء من أجل إيران والمذهب)، لتزداد أعداد فقراء المذهب بشكل كبير.

الدولار الذي أرتفع سعر صرفه الى مستويات قياسية على عكس تعهدات العلاقمة ببغداد، والذي تحاصر سلطات الأحتلال الأمريكي سوقه وتنقلاته ليس لوقف نزيف الخزينة العراقية، بل من أجل عدم تغذية الخزينة الأيرانية التي تعيش كالطفيليات على أموالنا وأقتصادنا وأسواقنا، وللحد قدر الأمكان من التدخلات الأيرانية في العديد من بلدان المنطقة.

أن يستورد العراق الغاز من أيران ويحرق غازه هو شكل من أشكال العلقميّة، أن يستورد الكهرباء من أيران بأسعار أعلى من أسعار تعرضها بعض دول الجوار هو شكل من أشكال العلقميّة، أن يستورد العراق التمر من إيران بملايين الدولارات هو شكل من أشكال العلقميّة، أن يدفع العراق رواتب الميليشيات الولائية وحزب الله اللبناني والميليشيات التي تقاتل في سوريا وغيرها هو شكل من أشكال العلقميّة. لكن أن تتلاعب الدولة نفسها بأسعار الصرف وتفتح اسواق بيع العملة لشركات وهمية أو شركات مرتبطة بميليشيات مسلحة على علاقات وثيقة بإيران، لتفرغ خزينة البلاد من العملة الصعبة خدمة لأيران ومشروعها الجيوسياسي فأنّها الوجه الأكثر قبحا للعلقميّة..

زكي رضا

الدنمارك

4/2/2023

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