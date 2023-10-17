الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام.. بغداد وكوردستان تدينان بشدة استهداف مستشفى غزة



ادانت الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استهداف مستشفى المعمداني في غزة.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان “بينما تعمل الجهود الطيبة من أنحاء العالم كافة، على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغاثة المنكوبين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيف وطأة الهجمة البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني، تأتي الأنباء لتحمل معالم جريمة حرب كاملة، ولترتكب هذه القوّات مجزرة في غاية التحلل من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية، عبر قصف المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل، بما تسبب في استشهاد المئات من الأطفال والنساء والمصابين والجرحى”.

واضاف “يكون الصهاينة بذلك قد مضوا بعيداً في تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، في عدوان يمتد إلى ماضيهم المخزي في ارتكاب المجازر من قانا وصبرا وشاتيلا، وصولًا إلى جريمتهم النكراء الحاضرة”. وتابع “لقد ارتفعت وطأة حمل المسؤولية على المجتمع الدولي وعلى كل مراقب يرى هذه التجاوزات من جانب الصهاينة، وصار العالم بأسره مدعوًّا إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب، من أجل وقف آلة الموت الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وهي واهمة أنها بذلك ستصفّي القضية الفسطينية”.

وختم بالقول، “مثلما ندعو أشقاءنا العرب والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر”.

وتابع “ونجد في هذ اليوم الحزين، فرصة لتكرار موقف العراق الثابت والمبدئي من حق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وترابه الوطني، وأن لا تراجع عن نيل هذا الحق الذي لن يسقط بالتقادم مع الزمن، ولن يزداد إلا رسوخًا”.

واعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، “الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام، ولاءً وإكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجية”.

من جانبها، دانت حكومة اقليم كوردستان هجوم اليوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي راح ضحيته اكثر من 500 شخص اكثرهم نساء و اطفال.

واضافت “نؤكد ان الحرب و الهجوم العسكري ليس حلا للمشاكل ونطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لحماية المدنيين الابرياء”.

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