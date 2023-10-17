مادونا تتحدث عن أزمتها الصحية: لم أتوقع أن أنجو من الموت



مادونا Madonna

أحيت النجمة الأمريكية مادونا حفلًا في لندن ضمن حفلات جولتها العالمية الجديدة، والتي تأجلت بعد إصابتها بأزمة صحية خلال الصيف.

مادونا عن أزمتها الصحية

وتحدثت النجمة البالغة من العمر 65 عاماً في الحفل الذي أقيم في أرينا O2، عن الأزمة الصحية التي عانت منها قائلة: “لم أكن أتوقع أن أنجو من الموت، ولا حتى أطبائي توقعوا ذلك، ولكني تمكنت من ذلك ونهضت لأجد أولادي الذين كانوا إلى جانبي”.

مادونا تشكر أولادها

وتابعت: “نسيت 5 أيام من حياتي أو موتي، لا أعرف حقاً أين كنت في تلك الفترة، والشكر لأولادي”.

وأضافت: “إذا كنتم ترغبون في معرفة السر وراء نجاتي من الموت، وكيف تجاوزت الأزمة وكيف أنا على قيد الحياة، فكنت أفكر، أنه علي أن أكون هنا من أجل أطفالي، يجب أن أبقى على قيد الحياة من أجلهم'”.

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أزمة مادونا الصحية

وكانت نجمة موسيقى البوب الأمريكية قد أصيبت بـ”عدوى بكتيرية حادة”، أدّت إلى إدخالها المستشفى وبقائها في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام.

وقد تسبب ذلك بتأجيل حفلاتها الغنائية، التي كان من المفترض أن تنطلق من كندا في منتصف يوليو/ تموز المنصرم، بحسب ما ذكر مدير أعمالها غي أوسيري، في 28 يونيو/ حزيران 2023.

وذكر الأخير في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أن مادونا في تحسُّن مستمر، إلا أنها لاتزال تحت الرعاية الطبية.

وكتب أوسيري: “مادونا أصيبت في 24 حزيران/يونيو بعدوى بكتيرية حادة، استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركزة”.

وتابع: “في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزاماتها ومنها جولة حفلاتها”.

وبعد خروجها من المستشفى، كشف موقع TMZ الأمريكي؛ نقلاً عن مصدر مقرَّب، أنها لاتزال تعاني من الأزمة الصحية التي مرت بها، وبالكاد تغادر سريرها، وقد استسلمت أمام المرض ورضخت لأمر تأجيل جولتها العالمية، وذلك قبل 10 أيام فقط على انطلاقها.

وقال المصدر، إن الأمور لم تسِر كما توقعت النجمة، وأنها تتماثل للشفاء ببطء شديد على عكس توقعاتها، وتشعر بالتعب والضعف.

هل تعرفون كيف كيف تمكنت “مادونا” من تحقيق لقب “ملكة البوب”؟

مادونا تتحدث عن أزمتها الصحية وتأجيل جولتها

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