اللهث وراء المنصب بقلم ضياء الخليلي

مجيء الديمقراطية للعراق رغم انها فاسدة عرجاء بعد عقود بل قرون من الدكتاتورية المقيتة جعلت هناك هوس شعبي بالمناصب خصوصاً انها اصبحت سهلة المنال لاي عراقي بمجرد انضمامه لحزب معين او مقرب من زعيم او سياسي معين او ابن شيخ عشيرة او ماشابه والمشجع في الامر ان ليس هناك معيار للكفاءة والخبرة كي يرشح نفسه.

ان المنصب عندنا نحن العراقيين خاصة وشعوب العالم الثالث عامة هو غاية للرفعة والمكانة والثراء وليس وسيلة لخدمة الشعب وبناء البلد لذا ترى عليه اي المنصب تكالب غير طبيعي يصل لحد الاستماتة من اجله وهذا الامر جعل الشكوك تحوم حول كل من يرشح وبسببه اختلطت الامور واصبح الوطني والمجاهد والذي يرشح نفسه لاجل خدمة الناس حاله حال ذو الاهداف الخبيثة الساعي للمنصب لاجل مصالح شخصية يجنيها من ورائه .

وحقيقة ان هذا التوجه العام نحو المناصب لاختصار الطريق نحو الثراء والرفعة المزيفة وبالطرق اللااخلاقية واللادينية هو دليل على بذرة الفساد الموجودة في نفوسنا جميعاً فرغم شجب الجميع للفساد والفاسدين الا اننا في الغالب مشاريع فساد مستقبلي اذا توفرت الفرصة لنا لنيل منصباً كيف لا ونحن نمارس الفساد والسرقة في وضعنا الحالي ومامتوفر لنا من فرص للافساد فترى الموظف مرتشيا وسارقا وترى بعضنا يسرق في الكيل والميزان وفي البيع والشراء والتجارة وترى بعضنا يحتال على القانون وياخذ راتب رعاية اجتماعية وهو غير مستحق وترى بعضنا ينتحل عدة اسماء وعناوين وظيفية لياخذ عدة رواتب في نفس الوقت وترى بعضنا ممن يعيش في الغرب رغم انه يتغنى بعدالة الغرب وكفالة الانظمة الغربية لمواطنيها الا انه يحتال على الضرائب كي يسرق بعضها والبعض الاخر منا يحتال على الدولة الاوربية ونظامها الانساني ويمثل كي ياخذ تقاعداً مبكراً وترى وترى وترى الكثير من الالاعيب للافساد نفس هؤلاء اذا توفرت لهم فرصة المنصب فسوف لايتوانون في السرقة والافساد ويصبحون حيتان فساد حالهم حال الساسة الحاليين وكيف لمن يسيل لعابه لبضعة آلاف الدنانير رشوة ان لايسيل لعابه للملايين والمليارات اذا استلم منصباً وكيف لمن يحتال على قانون الغرب الانساني لياخذ بضعة دولارات مساعدات وراتب تقاعدي كيف ستعف يده عن الملايين والمليارات اذا استلم منصباً حكوميا .

لقد راينا على مدى الثمانية عشر عام من عمر الديمقراطية وحتى فترة الدكتاتورية كيف ان أناساً عاديين وموظفين مغمورين اصبحوا فاسدين عند استلامهم منصباً معيناً وفي الحقيقة انه فاسد قبل المنصب لكن لانحس بفساده لانه على مستوى اقل من السرقة.

ان سبب ذلك هو ضعف الوازع الاخلاقي والديني نتيجة لقرون من القهر والدكتاتورية جعلت منا شعوباً مواطنتنا ضعيفة نهتم بانفسنا على حساب وطننا وعلى حساب الاوطان التي توفر لنا العيش والرخاء ونستغل اي فرصة للكسب المحرم من خلال الاحتيال على القانون والدولة رغم ان فعلنا هذا يتنافى مع الدين والاخلاق لكننا نخلق المبررات للاحتيال والسرقة ونجعلها حلالاً ولاشك اننا سنخلق مبررات اكبر للسرقة اذا استلمنا مناصباً حكومية

اننا ياسادة مشاريع فساد مستقبلي الا مارحم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط