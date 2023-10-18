تحية الى الجهد الخدمي والهندسي العراقي: الجهد في القرآن الكريم (ح 7)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في المعاجم عن بذل قصارى الجهد: بَذَلَ قُصَارَى جُهْدِهِ: غَايَتَهُ، أَيْ كُلَّ مَا بِإِمْكَانِهِ قُصَارَاكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا: قُصارُكَ، غَايَةُ جُهْدِكَ وَمُسْتَطَاعِكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا قُصَارَى الْقَوْلِ: خُلاَصَتُهُ. ذَل قصارى جَهْدَه: أفرغ أقصى طاقته، عَمِل المُسْتطاع. بَذَلَ قُصَارَى جُهْدِهِ لإِعَانَتِهِ: أَقْصَى مَا يَمْلِكُ مِنْ قُدُرَاتٍ. هَذَا الجُهْدُ لاَ طَائِلَ تَحْتَهُ أَثْمَرَتْ جُهُودُهُ بَذَلَ جُهُوداً مَشْكُورَةً لِيُنْقِذَهُ. بذَل أقصى الجهود: أفرغ أقصى طاقته، عَمِل المُسْتطاع. قُصَارَى الجُهْد: غَايَتَهُ، أَيْ كُلَّ مَا بِإِمْكَانِهِ. طريقة بذل أفضل الجهود: طريقة تعهّد اكتتاب يتبعها بنك استثمار ببيع أكبر قدر ممكن من الإصدار مقابل حصوله على عمولة من جهة الإصدار. (مصطلحات مالية). بَذَلَ جُهْداً جَاهِداً: جُهْداً بَالِغاً، فَوْقَ الطَّاقَةِ، كَبِيراً. بذَل جَهْدَه: أفرغ أقصى طاقته، عَمِل المُسْتطاع. قصارى جُهْده: أقصى مايملك من إمكانات. يَبْذُلُ قُصارَى جُهْدِهِ لِيَنْجَحَ: يُقَدِّمُ، يُعْطِي كُلَّ ما في طاقَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. شهد العرق على الجهد المبذول: دلّ عليه دلالةً قاطعة (‘شهد الخرابُ على هوْلِ الحريق) يشهد على ذلك ما ورد. يَدْعُوهُ بِاسْتِمْرَارٍ لِيَبْذُلَ مَجْهُوداً كَبِيراً: يَحُثُّهُ. بُذِل: كلمة أصلها الفعل (بَذَلَ) في صيغة الماضي المجهول منسوب لضمير المفرد المذكر (هو) وجذره (بذل) وجذعه (بذل). من الجمل المفيدة: بُذِلَتْ فِيهِ جُهُودٌ مُضْنِيَةٌ، يَبْذُلُ الْإِنْسَانُ جُهْدَهُ فِي ذَلِكَ، أَنْ تَبْذُلَ كُلُّ الْجُهُودِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ أَجَلْ تَنْفِيذُ بَرْنامَجِ الْعَمَلِ، أَنْ يُوَاصِلَ بِذَلُ كَافَّةِ الْجُهُودِ، بُذِلَ قُصَارَى الْجُهُودِ لتهيئة الظُّروفَ الْمُواتِيَةَ، بُذِلَ كُلُّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَعْزِيزِ الْإِدَارَةِ الرَّشيدَةِ الْعَامَّةِ، بُذِلَ كُلُّ جَهْدِ مُمْكِنٍ سَعَيَا إِلَى تَنْفِيذِ الأَهْدَافِ. يقول الشاعر: جد بنفي الذات ذاتا لا تهاب * اجتهد والله يهديك الصواب.

جاء في صفحة الجهد الخدمي والهندسي العراقي عن فعاليته المختلفة: رئيس فريق الجهد الخدمي يستقبل أهالي قطاع صفر في مدينة الصدر لبحث المشاكل التي تعترض تنفيذ مشاريع الجهد في مناطقهم. استقبل رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، المهندس جابر الحساني ، اليوم الأربعاء مجموعة من وجهاء وأهالي قطاع صفر في مدينة الصدر بحضور القائم مقام ومدير الناحية ومدير البلدية لبحث المشاكل التي منعت الفريق من تنفيذ مشاريع التأهيل. وقال الحساني أن ” وجود فريق الجهد الخدمي والهندسي هو من أجل خدمة كل العراقيين ويكون الدخول للمناطق حسب الكشوفات الفنية التي يتم إعدادها من الكوادر الفنية “. ودعا الحساني ، الاهالي والملاكات العاملة إلى التعاون من أجل إنجاز هذه المشاريع وتقديم كافة الخدمات للمواطنين. وشكر الاهالي فريق الجهد الخدمي على جهودهم في تأهيل المناطق المحرومة من الخدمات بعد معاناة دامت لسنوات . فريق الجهد الخدمي والهندسي ينجز أعمال تأهيل المرحلة الاولى لمنطقة حي الكوفة في بغداد. رئيس الوزراء يوجه بأطلاق حملة خدمية تحت أسم (العراق أجمل ) وتشكيل فريق في كل محافظة تكون مهمته الاعداد والاشراف على خطة الصيانة الطارئة وتطوير الطرق الرئيسية والجسور والحدائق العامة وضفاف الأنهار. فريق الجهد الخدمي والهندسي يطلع على سير العمل في مشروع تأهيل منطقة حي الكوفة في العاصمة بغداد برفقة لجنة الخدمات النيابية ويعلن إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100%. فريق الجهد الخدمي والهندسي يباشر باجراء الكشوفات الفنية لتأهيل (51) منطقة جديدة محرومة من الخدمات.

جاء في موقع 964: اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بمنطقة المعامل التابعة لقضاء الزوراء، ومناطق شرق القناة. واطّلع سيادته، خلال الاجتماع، على خارطة منطقة المعامل من أجل ترسيم حدودها الإدارية، وتهيئة استملاك الأراضي الخاصة بالمنطقة. وأوعز السيد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في استكمال دراسة التصميم الأساس للمنطقة، وتنفيذ مشاريع الماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالأمر، ووضع كشوفات خاصة للمناطق التي تحتاج إلى أعمال الجهد الهندسي فيها. ووجّه سيادته فريق الجهد الخدمي والهندسي بالعمل في (17) منطقة داخل حدود أمانة بغداد، تقع في مناطق الشعب وبوب الشام والشعلة والكاظمية والرشيد، حيث سيتوجه لها الجهد الخدمي بشكل متتابع. وجاء عن جريدة الصباح: لبنى التحتية شرطاً للنمو المستدام على المدى الطويل، لما لها من تأثير بيئي وأمني واجتماعي إيجابي، كونها تدعم الكفاءة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، لافتا إلى أنَّ الحكومة تولي الاهتمام الأول للمشاريع الكبرى كميناء الفاو ومشروع النبراس في البصرة، ومشاريع استثمار الغاز بمختلف مناطق البلاد، فضلاً عن صناعة استثمارات محلية متوالدة بين القطاعات المختلفة، والتي ستحول القطاع الخاص إلى وعاء شامل لاستيعاب التخصصات المختلفة بعيداً عن نظيره الحكومي الوظيفي الذي يرهق الدولة بموازنات تشغيلية تصل إلى 70 % من حجم الإيرادات النفطية. وعن موقع ديوان محافظة البصرة: جدّد السوداني؛ التأكيد على أهمية وضع الأولويات في تنفيذ المشاريع، حيث وجّه بمنح الأولوية إلى مشاريع المجاري الأولية في جهود التنفيذ، كما أوعز بتشغيل معامل الإسفلت الحكومية وزجّها في خدمات الجهد، وتولّي محافظة بغداد تنفيذ بعض المشاريع الستراتيجية في بغداد الخاصة بالجهد الخدمي؛ بسبب عدم إقرار الموازنة لغاية الآن، كما وجّه سيادته بحسم المشاريع المتبقية، والتهيئة لإعداد الخطة القادمة في ضوء المسح الميداني.

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