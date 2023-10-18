عريان من يتغطى بايران

المليشيات التي تسيطر على كل اركان الدولة اولئك القتلى الذين ترونهم يعبثون بكل شيء ويحشرون انوفهم بالكبيرة والصغيرة ويدهم تصل الى دوائر الدولة ونباحهم يخيف حتى القضاء المسيس من قبلهم !

من أين جاءوا وكيف وصلوا الى هذه المراحل من اللعب بميزانيات دولة كاملة ..؟؟

ايران هي من فعلت ذلك … لقد وضعت رأسها بمستنقعات قذرة واخرجت ازبل ما فيها وأمرتهم بحكم بلد عريق كالعراق …!

كل ذلك تشفيا وحسدا وبغضا بهذا الشعب المسكين من هنا تجد حميرها وكلابها مستقتلين عليها وهم لا يعرفون انها ستتخلى عنهم وترميهم بأي حاوية حينما تنتهي المهام التي أومروا بها … فهل يتوب غيرهم ويتعض ولا يبيع نفسه ووطنه فان مصيره سيكون كالكلب الاجرب المطرود !

ولا تنخدع عزيزي بكل الشعارات سواء كانت دينية ام سياسية فكلها هواء في شبك فلم تكن ايران الدموية معادية لامريكا ولا حتى اسرائيل فبينهما صداقات وعلاقات اكبر من كل مليشيات العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ولا متضرر سوى الشعوب التي حصدت المأساة نتيجة تعاطفها مع هذه الجهة او تلك !

صفاء علي حميد

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