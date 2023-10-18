لماذا نرفض النظام الديني؟

كامل سلمان

لا يوجد إنسان عاقل يرفض نظام الحكم الديني طالما النظام الديني يجعل حياتنا أفضل ، ويؤمن مستقبل أبناءنا ، ويوفر لنا الأمان ويسهل لنا العيش ، ويجعل من بلداننا واحة للسلام والتقدم العلمي ، وبنفس الوقت لا يوجد إنسان عاقل يتقبل النظام الديني ولا يرفضه طالما النظام الديني يسلب منا الأمان وينغص معيشتنا ، ويجعل حياتنا أسوأ ، ويضيع مستقبلنا ومستقبل أبناءنا .. هذا هو المقياس الحقيقي لقبول النظام أو رفض النظام الديني أو أي نظام آخر ، ولا يوجد مقياس تعتمده الشعوب غير هذا المقياس . نظام الحكم النافع الجميل العادل المتحضر يتقبله الجميع ونظام الحكم الظلامي المتخلف الدموي يرفضه الجميع .

مفكروا ومروجوا إقامة النظام الديني يعرفون حق المعرفة أن العمر الزمني للدين يزيد عن الالف عام ، يعني إقامة النظام الديني في عصرنا سوف لن يكون الأول من نوعه ، بل تمت إقامة أنظمة حكم دينية عديدة تجاوزت المئات خلال الفترات الزمنية التي وجد فيها الدين في تأريخنا ، وجميعها تحولت بشكل اوتوماتيكي الى أنظمة حكم عائلية أوتوقراطية ولم تكن هذه الأنظمة إلا أنظمة حكم دموية أثبتت فشلها ، ومع كل فشل تزهق الأنفس البريئة و تراق الدماء ويذبح الاطفال وتسبى النساء وتتحول الحياة الى جحيم ، فما معنى إعادة التجربة ؟ هل خلق الإنسان ليكون حقلاً للتجارب ؟ وهل سيأتي مفكروا الدين الجدد بأفكار جديدة بعيدة عن النصوص الدينية التي عمل بها الأولون ؟ نعم الناس تحب الدين وترتبط روحياً وأخلاقياً بالدين ، وتتفاعل مع الطرح الديني ، ولكن إقامة النظام الديني لا يعني إقامة الدين لأن الدين موجود أساساً في ضمائر الناس وفي أخلاقياتهم وفي سلوكياتهم ، لكنها خدعة كبيرة أن توحي للناس بأن إقامة النظام الديني يعني إقامة الدين ، هذا اللغز البسيط والوتر الحساس هو الذي جعل عامة الناس تنخدع بكلمات رجال الدين ودعاة الدين فيتبعونهم عن جهالة وغفلة ليقيموا الدولة الدينية التي سرعان ما تصبح دولة عوائل رجال الدين ودولة الفساد ودولة التخلف ودولة الدم والقتل ، هذا السيناريو نفسه يعاد كل مرة ، ولم نجد من يتساءل لماذا ظلت الدولة الدينية على طول التأريخ فاشلة منبوذة متخلفة ولا تنتهي إلا بالخزي والدم ؟ فما هو مبرر إحياءها من جديد .. مفكروا إقامة الدولة الدينية يسعون دائماً إظهار أن الدول الدينية القديمة كانت مثاراً للإعجاب ، كانت دول مثالية ، كانت دول نورانية تطبق فيها العدالة الإلهية ، ويروون لنا قصص عن الخليفة الفلاني كيف كان يأكل الطعام مع الفقراء ، ولم ينتبهوا في رواياتهم الى أن الفقراء ما كانوا ليصبحوا فقراء لو كان ذلك الخليفة عادل ومنصف . أو رواية أخرى كيف أن الخليفة أعتق جارية أو عبد مملوك له ، وينسىى هؤلاء الرواة بأن مفردة جارية أو عبد مملوك هي وحدها وصمة عار في تأريخنا . ومن ناحية ثانية يخفون عنا أسواق بيع النساء في تلك الدول النموذجية ، ويخفون عنا المجاعات والحروب والدماء التي كانت تسفك في عهد تلك الدول النموذجية ، ويخفون عنا الطريقة المخزية التي سقطت بها تلك الدول التأريخية العظيمة .

معظم الناس يظنون و يعتقدون بأن رجال الدين هم وكلاء الله في الأرض ، يجب إتباعهم والانقياد إليهم ، مع العلم حسب النص القرآني إن الناس جميعاً هم وكلاء الله في الأرض بقوله تعالى ( أني جاعل في الارض خليفة ) وكلمة خليفة هنا بمعنى وكيل عن الله في الارض ، والناس الذين هم وكلاء الله في الارض وهم جميع البشر وبدون استثناء ينتخبون من يقودهم حيث يجتمع المسلم والكافر والملحد واليهودي والمسيحي والبوذي على أنتخاب من يقودهم للنجاح دون تمييز بين هذا وذاك وبعد الانتخاب يعمل الناس مع من يقودهم لبناء وأعمار الأرض أمتثالاً لقوله تعالى ( و إستعمركم فيها ) أي جعل لكم القدرة على الأعمار والبناء في الارض ، ولا أدري كيف اعطى العرب كلمة إستعمار للمحتل والامبريالي ، فهي كلمة تدل على البناء والأعمار ، كلمة ذات معنى إيجابي ، إذاً هذه النصوص الدينية تتوافق في غاياتها مع الدولة المدنية العلمانية ولا تتوافق مع الدولة الدينية ، لأن الانتخابات والمساواة بين جميع الديانات والاعراق هي صفة الدولة المدنية ولا تستطيع الدولة الدينية تطبيقها . هذا يعني أن الدولة الدينية فاشلة بالمقاييس الدينية نفسها ، والمجتمعات البشرية اليوم تختلف عن المجتمعات البشرية والدول في الأمس ، فاليوم اختلطت الديانات والاعراق والاجناس ففي جميع بقاع الارض تجد تنوع في الديانات والاجناس فلا يستطيع دين فرض نفسه على الديانات الاخرى ولا يستطيع عنصر فرض نفسه على عنصر أخر ، فالاختلاط يزداد يوماً بعد يوم والامتزاج بين الشعوب والاجناس والمعتقدات أصبحت صفة الإنسان العصري ولا سبيل للعودة الى الماضي ، فمن أين جاءوا بالدولة الدينية وأين سيطبقونها مع هذه التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياة البشر ؟ فهي في السابق فشلت في مجتمع ذات دين واحد وعنصر واحد وعقيدة واحدة ، فهل ستنجح الدولة الدينية مع هذا التنوع البشري؟ أقولها لا حتى ولو في الاحلام ، هل أن هؤلاء الدعاة لإقامة نظام الحكم الديني يفكرون بشكل طبيعي مثل البشر ويقيسون الأمور بهذه الطريقة ؟

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