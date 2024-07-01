اعتقال عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية في “رصافة بغداد”

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على عصابة لسرقة الدور السكنية في محافظة بغداد.

وذكر بيان للوزارة أن “مديرية مكافحة اجرام بغداد /مكتب بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين يستقلون دراجة نارية نوع تك تك يقومون بسرقة الدور السكنية بعد التأكد من خلوها من ساكنيها، وتمت عملية القبض بعد تكرار حوادث سرقة الدور السكنية بنفس الأسلوب ضمن مناطق (البلديات والمشتل والبنوك وحي أور والشعب) ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان أنه “لأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وأثمرت بالتوصل الى افراد العصابة ونصب كمين محكم والقبض عليهم جميعاً”.

وأشار إلى “تدوين اقوال المتهمين وصدقت قضائياً بالاعتراف عن قيامهم بـ(8) عمليات سرقة ضمن مناطق مختلفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم اصولياً وفق القانون”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط