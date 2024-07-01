الانتخابات البلغارية المبكرة!

فوزي توركر

توجه الناخبون في بلغاريا في التاسع من شهر حزيران /يونيو ٢٠٢٤ الى صناديق الاقتراع لانتخاب ٢٤٠ نائبا للبرلمان البلغاري و١٧ نائبا للبرلمان الاوربي في انتخابات نيابية مبكرة وهي السادسة بالاعوام الثلاثة الاخيرة .

وسجلت الانتخابات النيابية البلغارية المبكرة اقبالا واطئا من قبل الناخبين اذ بلغت نسبة مشاركتهم فيها ٣١،٤ في المائة. واكدت الاستطلاعات ان الاغلبية البرلمانية لن تكون من حصة اي حزب سياسي لوحده،وهو ما يعني ان بلغاريا مقبلة على جولة جديدة من المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وتمكنت ٦ احزاب سياسية من الحصول على العضوية البرلمانية،وبلغت اعلى نسبة في هذه الانتخابات ٢٦،٢ في المائة . والنسبة العالية الثانية بلغت ١٥،٧ في المائة أما النسبة العالية الثالثة فبلغت ١٥،١ في المائة وحصل عليها حركة الحقوق والحريات (HÖH) والذي يشكل الاتراك في بلغاريا والمسلمون معظم اعضائها.

يبلغ تعداد سكان بلغاريا ٦،٥ مليون نسمة ،ويشكل الاتراك القومية الثانية فيها ويبلغ تعدادهم ٥٠٨ الفا(٨،١٪؜)فيما يبلغ عددهم في تركيا نحو نصف مليون ،اضطر معظمهم للنزوح اليها قبل ٣٢ عاما هربا من تعسف النظام الشيوعي في عهد الرئيس جيفكوف الذي أراد ان يفرض عليهم اسماء بلغارية .ويحملون الان الجنسية المزدوجة ,ويتمركزون في ٢٣ محافظة تركية ،وتوجهوا متحمسين الى صناديق الاقتراع في تلك المحافظات وأدلوا باصواتهم لحزبهم “حركة الحقوق والحريات “.

ومن الجدير بالذكر أن حزب حركة الحقوق والحريات HÖH حاز على المرتبة الثالثة في جميع الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في بلغاريا بالاعوام الثلاثة الاخيرة واصبح الشريك الثالث في جميع الحكومات الائتلافية التي تشكلت في بلغاريا عقب تلك الانتخابات .

وبحسب النتائج غير الرسمية للانتخابات البلغارية المبكرة فانه من المتوقع ان تحصل حركة الحقوق والحريات(HÖH) على ٣٦-٣٨ نائبا في برلمان بلغاريا ونائبين في البرلمان الاوربي.

هنيئا للاشقاء الاتراك في بلغاريا على تآزرهم وتضامنهم وتمسكهم بوحدتهم القومية وفوزهم العظيم في الانتخابات النيابية البلغار ية الاخيرة وما سبقتها.وبهذه المناسبة القومية السعيدة ,ندعو شعبنا التركماني في العراق الى ان يحذو حذو اشقائه اتراك بلغاريا والى نبذ التشرذم الطائفي وتوحيد الصف والاعتزاز بقوميته الاصيلة والى استخراج الدروس والعبر من فوز اشقائه اتراك بلغاريا ، والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية العراقية المقبلة بقائمة تركمانية موحدة والدخول للبرلمان بما لا يقل عن ١٥ نائب.

١٠ حزيران ٢٠٢٤

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