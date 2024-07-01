الدفاع المدني تكشف عدد حوادث الحرائق خلال نصف عام

كشف مدير إعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين مهدي، عن تسجيل أكثر من 5 آلاف ونصف حادث حريق خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2024.

وقال مهدي إنه “مع ارتفاع درجات الحرارة، وجه وزير الداخلية بدخول جميع فرق الدفاع المدني الانذار (ج)، لاتخاذ أقصى درجات الاستعداد والتهيؤ للحوادث وفتح الطريق امام عجلات الدفاع المدني”.

وأضاف، أنه “تم تسجيل 5544 حادث حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2024″، مبينا أن “الحرائق انخفضت بنسبة 47 بالمائة عن الاعوام السابقة”.

وأكد مدير إعلام الدفاع المدني، أن مديريته “تسعى الى خفض نسبة الحرائق من خلال نشر التوعية والبوسترات الارشادية والتشديد على استخدامات الارشاد والسلامة”.

وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر مديرية الدفاع لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبلها مع حلول فصل الصيف بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ومستشار الوزير، ضم مدير عام الدفاع المدني وجميع مديري الدفاع المدني في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.ونقل البيان عن الوزير قوله، إن عمل مديرية الدفاع المدني يحظى بدعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

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