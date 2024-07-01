العمل: سنباشر بتطبيق الزيادة في رواتب العمال المتقاعدين ابتداءً من الشهر المقبل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، أنها ستباشر بزيادة رواتب المتقاعدين من العمال في شهر تموز المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نجم العقابي، إن “الوزارة ستباشر تطبيق الزيادة في رواتب العمال المتقاعدين اعتباراً من شهر تموز”، مبيناً أنها “ستكون بمقدار 150 ألف دينار توزّع وفق معادلة تقاعدية”.

وأشار إلى أنَّ “الحدَّ الأعلى للراتب التقاعدي الخاص بالعامل سيكون 700 ألف دينار وفق معادلة تقاعدية، فالذي يتسلّم الحدَّ الأدنى بمقدار 350 ألفاً سيكون راتبه 500 ألف بعد إضافة الزيادة وهكذا”، موضحاً أنَّ “من يبلغ راتبه 700 ألف لن يكون مشمولاً بالزيادة”.

وأضاف العقابي أنَّ “جميع العمال المتقاعدين مشمولون حتى لو كان المستفيد من أسرة المتقاعد”، لافتاً إلى أنه “لا توجد أيّ زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية ولا أيّ مستفيدين جدد لعدم توفر تخصيصات إضافية في الموازنة”، مؤكداً أنَّ “ما يقارب مليوناً و200 أسرة تنتظر شمولها براتب الرعاية الاجتماعية حوّلت إلى موازنة 2025”.

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