المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة لمنح الدولار للمسافرين (وثيقة)



2024-07-01

أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، تعليمات جديدة تتعلق بمنح الدولار الأمريكي للمسافرين، مشيراً إلى أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 14 تموز الجاري.

وبحسب وثيقة للبنك، وُجِهت لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B، فإنه “بغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة، تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بآلية منح الدولار للمسافرين في المطارات حصراً”.

ووفق البنك المركزي، يحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار، وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار.

وكان مواطنون عراقيون، يعتزمون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، أعربوا في وقت سابق من اليوم، عن استغرابهم من رفض المصارف الحكومية بيعهم الدولار، بخلاف ما يحدث مع المسافرين.

وطالب هؤلاء المواطنون اللجنة المالية في البرلمان وهيئة الحج والعمرة بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة.



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