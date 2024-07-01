النقل تعلن انجاز عملية التفويج العكسي للحجاج

أعلنت وزارة النقل، اتمام عملية التفويج العسكي لحجاج بيت الله الحرام جواً وبراً، ونجاح خطتها لموسم الحج الحالي التي انتهت قبل موعدها المقرر بخمسة ايام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة إن “غرفة العمليات المشكلة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وعدد من المسؤولين، أشرفت بشكل مباشر على عملية التفويج العكسي لضيوف الرحمن ضمن موسم الحج 1445هـ، بمشاركة تشكيلات الخطوط الجوية العراقية وادارة المطارات والملاحة الجوية ونقل المسافرين والوفود”.

وأضاف، ان “الخطوط الجوية العراقية نفذت آخر رحلة جوية مساء الاحد، حيث جرى نقل الحجاج من المملكة العربية السعودية الى أرض الوطن عبر مطار بغداد الدولي، قبل انتهاء الموعد المقرر لخطة التفويج العكسي بخمسة أيام”، مبينة أن “هذه سابقة مهمة في عمل الناقل الوطني”.

وأوضح البيان أن “خطة التفويج الجوي التي بدأت بتاريخ ٢١ حزيران، ولغاية ٣٠ من الشهر ذاته، شملت مطارات بغداد، البصرة، النجف الأشرف، كركوك، اربيل والسليمانية، وبواقع ١٠٨ رحلات جوية، بينما رحلات الذهاب وصل عددها الى ١٢٣ رحلة جوية من مختلف المطارات العراقية الى المملكة العربية السعودية”، مبيناً أنه “تم تنفيذ ٤٤ رحلة من مطار جدة الدولي، و٤٧ رحلة من مطار المدينة المنورة، و١٧ رحلة من مطار الطائف، باتجاه المطارات العراقية”.

وبين أن “الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خصصت ضمن خطة التفويج العكسي، التي استمرت خمسة ايام، ٢٤ باصا لإعادة ضيوف الرحمن الى أرض الوطن”، لافتاً الى أن “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وبالتنسيق مع الجهات الساندة، لاسيما الهيئة العليا للحج والعمرة، بذلت جهودا استثنائية، من خلال تسخير جميع امكاناتها لخدمة الحجاج العراقيين، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من وزير النقل”.

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