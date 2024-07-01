رسمياً.. أيمن حسين يوقع على كشوفات الخور القطري



2024-07-01

أكمل مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين، إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق الخور القطري.

وقال إبراهيم الناصري وكيل أعمال اللاعب في تصريح إن “المهاجم أيمن حسين أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق الخور القطري، حيث وقع على عقد انضمامه لفريقه الجديد في بغداد على أن يلتحق بفريقه الجديد بعد انتهاء منافسات أولمبياد باريس”.

وأضاف، أن “حسين كان مصراً على الانتقال لصفوف الخور منذ البداية وكان لديه اتفاق مسبق لكنه تأجل حتى انتهى عقد المهاجم مع فريق القوة الجوية”، مبيناً أن “إدارة النادي القطري ستعلن رسمياً عن إبرام الصفقة خلال الساعات المقبلة”.

يذكر أن حسين مثل القوة الجوية هذا الموسم قادماً من صفوف الرجاء الرياضي المغربي. انتهى/ 25 ل

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