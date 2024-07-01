نائب: ننتظر رد الخارجية على تجاوز “ولتز” وبعكسه سيكون لنا رد قاس



2024-07-01

شجب عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي ، السبت ، تجاوز عضو الكونغرس الامريكي “مايك ولتز” على رئيس اعلى سلطة قضائية في العراق القاضي فائق زيدان، معتبرا تصريحه تجاوزا على كافة السلطات العراقية والشعب.

وقال الزيادي في تصريح ، ان ” تجاوز عضو الكونغرس الامريكي مايك ولتز على رئيس السلطة القضائية مرفوض وتصرف خارج حدود الاعراف السياسية والدبلوماسية وتدخل سافر بالشان الداخلي للدولة العراقية”.

واضاف اننا “كاعضاء في مجلس النواب ننتظر رد وزارة الخارجية لكونها الجهة المعنية بالرد الرسمي وكذلك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لكون السلطة القضائية خط احمر لا يمكن لا ي جهة خارجية التجاوز عليها”، مشددا انه “في حال عدم الرد او التاخر سيكون لنا رد قاس”.

وواجه تجاوز عضو الكونغرس الامريكي مايك ولتز على رئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان بردود فعل واسعة داخل الاوساط السياسية والتشريعية داخل العراق معتبرين تلك التجاوزات تدخل في شؤن البلاد الداخلية.

وكان عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز، قد اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والقضاء الأعلى، بأنهما أدوات لدى السلطات الإيرانية.انتهى / 25م

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