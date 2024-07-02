ائتلاف الدولة يجدد التفويض.. انذار أخير امام السوداني لاخراج المحتل



2024-07-02

تقرير..

قرار مجلس النواب العراقي 2020، بأنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق، كان تفويضاً للحكومة من اجل حل هذا الملف، وما نتج عن ائتلاف إدارة الدولة يعد تفويضاً سياسياً، لم يجدي القرار ولا نتائج ادارة الدولة، امال كبيرة تعلق على تجديد التفويض وما ان فعلها السوداني سيتفوق على من سبقه بالحكم فضلاً عن زيادة حظوظه بولاية يمني نفسه عليها.

إبقاء الملف في رف مكتبه ومحاولات تسويفه اثار ريبة الشارع العراقي مما اضطر ممثلوهم عن عقد اجتماع طارئ لينتج عنه “تجديد التفويض” كإنذار أخير للسوداني من اجل ان يزيل غبار أربع سنوات عن الملف السياسي الأهم في سياسة العراق، وإعلان الاستقلال السياسي والعسكري من أمريكا، ومن دون تلك الإجراءات فلن تجد الحكومة تبريراً للدفاع عن نفسها امام تحطيم امال 40 مليون عراقي.

*فقدان الصبر

وبالحديث عن هذا الملف شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، على ضرورة اخراج الامريكان من العراق في أسرع وقت ممكن، فيما أكد ان الجميع ينتظر انتهاء مباحثات اللجان المكلفة.

ويقول الزيادي في تصريح ، “على الرغم من الدعم الذي يقدمه مجلس النواب العراقي للحكومة الحالية، الا ان الجميع ينتظر نهاية التوقيتات التي وضعتها الحكومة، وسيكون بعدها رأي اخر”، مشيراً الى ان “الشعب العراقي منح مجلس النواب ثقته، وبدوره المجلس قد منحها للحكومة، فضلاً عن الدعم السياسي الحاصل في هذا الملف”.

ويتابع ان “انهاء التواجد الأجنبي في العراق يعد مطلباً شعبياً وسياسياً، وعلى الحكومة العمل بجدية من اجل انهاءه”، لافتاً الى ان “هناك كتل سياسية تعترض على قرار مجلس النواب في الوقت الحالي”.



*انذار اخير

الى ذلك بين عضو ائتلاف الفتح محمود الحياني، ان تجديد تفويض ائتلاف إدارة الدولة للحكومة العراقية بشأن ملف اخراج الامريكان يعد بمثابة فرصة أخيرة لها.

ويقول الحياني في تصريح، ان “اجتماع ائتلاف الدولة يوم أمس جدد لحكومة السوداني التفويض من اجل اخراج الامريكان كفرصة أخيرة لها”، مشيراً الى ان “هناك جهات داخل مجلس الوزراء تعمل دون تنفيذ قرار انهاء التواجد الأمريكي”.

ويتابع ان، “التشظي الحاصل بالقرار العراقي وخاصة اعتراض بعض الكتل السنية والكردية على تنفيذ القرار يوثر على عمل الحكومة”، لافتاً الى ان “المماطلة والتسويف من قبل الجانب الأمريكي قد بلغ حده، وعلى القوى الشعبية الضغط من اجل انهاءه”.

وجدد ائتلاف إدارة الدولة يوم أمس تفويض الحكومة في ملف المباحثات مع الجانب الأمريكي، من اجل انهاء التواجد في العراق، فضلاً عن تفويض مجلس النواب الحكومة في وقت سابق.

يذكر ان عمل اللجان سينتهي منتصف الشهر الثامن من العام الجاري، فضلاً عن تجديد تفويض الحكومة يوم أمس من قبل ائتلاف إدارة الدولة، وسط عدم تفاؤل وخيبة شعبية بسبب ما حصل بهذا الملف من مماطلة وتسويف. انتهى 25/ج

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