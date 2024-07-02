ابو رغيف: إجراءات انهاء القصف التركي ليست بالمستوى المطلوب



2024-07-01

كشف الخبير الأمني، فاضل ابو رغيف، اليوم الاثنين، عن وجود قواعد عسكرية كبيرة منتشرة على طول حدود إقليم كردستان.

وقال ابو رغيف في تصريح ، ان “الانتهاكات الحدودية من قبل تركيا لم تعالج سياسيا ولا عسكريا ومن الضروري وضع الحلول اللازمة لها”، لافتا الى ان “جميع هذه العمليات والتدخلات تتم بعلم حكومة الاقليم.”

واضاف ان “الاجراءات الدبلوماسية والحكومية إزاء ملف الانتهاكات التركية ليست بمستوى الطموح ولم تعالج لغاية الان”، داعيا “الى اتخاذ موقفا من قبل الحكومة المركزية لإنهاء القصف التركي المستمر على الأراضي العراقية”.

وبين ان “القصف التركي أصبح بصورة يومية وهذا ما يجب ان يرفض من جميع الاطراف الداخلية، ويجب على حكومة الاقليم التعاون لإيقاف التوسع التركي في شمال العراق “.

يذكر ان العديد من مناطق شمال العراق تتعرض لهجمات وعمليات استهدف متكررة من قبل الجيش التركي المتوغل الأراضي التركية. انتهى 25

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