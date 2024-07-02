الامن النيابية: داعش فقدت نحو 20 من ابرز قادتها خلال 2024



2024-07-02

افاد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، الثلاثاء، بان داعش فقدت نحو 20 من ابرز قادتها خلال 2024.

وقال اسكندر في حديث للوكاله،ان” ستراتيجية توحيد الجهد الاستخباري في مفاصل الموسسة الامنية من خلال ستراتيجية جديدة اعطى نتائج ايجابية خلال 2024 “.

واضاف ان” نحو 20 من ابرز قادة داعش في العراق قتلوا بضربات جوية وكمائن”،لافتا الى ان “اصطياد القيادات المهمة ستضعف ما تبقى من خلاياه النائمة وتحبط اي محاولات اثمة لاستهداف الامن والاستقرار في اي محافظة عراقية”.

واشار الى ان “الضربات الجوية الاخيرة هي نتاج جهد استخباري مميز اسهم في تحديد الاهداف في مناطق نائية بعد اختراق العديد من الخلايا وتحديد اماكن قياداتها”.

يذكر ان 4 ارهابيين من تنظيم داعش قتلوا يوم امس بضربة جوية في حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين”.انتهى 25 ف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط