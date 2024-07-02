الزراعة تلزم مستوردي المواشي والقصابين بأسعار ثابتة للحوم

أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكدة أنها ألزمت مستوردي المواشي و القصابين بأسعار ثابتة.

وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، ثائر صبري حسين إن “أسعار المستثمرين الأساسيين لاستيراد العجول والأغنام جيدة، ولكن المستثمرين الثانويين والقصابين ما زالت أسعارهم مرتفعة، بالرغم أن العرض أصبح أكثر بكثير من السابق، لذلك من المفترض انخفاض أسعار اللحوم”.

وأكد، أن “وزارة الزراعة عقدت اجتماعاً بشأن ارتفاع أسعار اللحوم، ومن خلاله تواصلنا مع مستوردي العجول واللحوم و ثبتنا سعرا مناسبا ومربحا بالنسبة للمستوردين وكذلك القصابين”، داعياً الجهات الرقابية إلى “متابعة القصابين وتحديد أسعار اللحوم وردع المتلاعبين بالأسعار”.

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