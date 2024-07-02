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الصحة تعلن نسب الاستقطاع من المشمولين بخدمات الضمان الصحي

أعلنت وزارة الصحة، عن نسب الاستقطاع من المشمولين بخدمات الضمان الصحي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن “نسب الاستقطاع والخدمات الصحية التي يحصل عليها المشمولين بخدمات الضمان الصحي هي:

-استقطاع 1% من راتب الموظف مقابل تلقي خدمات الضمان الصحي.

-تشمل خدمات الضمان الصحي الموظف او المتقاعد المشترك بالضمان وافراد عائلته.

-يتحمل المضمون 10% من قيمة الخدمة الصحية في الأجنحة الخاصة بالقطاع العام و90% على نفقة هيئة الضمان الصحي.

-يتحمل المضمون 25% من قيمة الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص و75% على نفقة هيئة الضمان الصحي.

-يحق لكل فرد من عائلة المضمون 6 مراجعات سنوياً لمن هم دون سن 40 عاماً.

-يحق لكل فرد من عائلة المضمون 8 مراجعات سنوياً لمن هم فوق 40 عاماً.

-يحق لأصحاب الأمراض المزمنة 12 مراجعة وفاتورة أدوية سنوياً.

-لكل فرد من عائلة المضمون إجراء عملية سنوياً ضمن خدمات الضمان الصح.

-تضاف عمليات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة في حال استوفى المضمون الحد المتاح له.

-شمول خدمات طب الأسنان ضمن الضمان الصحي مايقدر بقيمة 125 ألف دينار لكل فرد من افراد عائلة المضمون سنوياً”.

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